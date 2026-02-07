Чем особенны пенсии госслужащих?

Пенсии государственных служащих в Украине назначаются по специальным правилам, которые отличаются от общей пенсионной системы, сообщили в Пенсионном фонде. Из-за реформы государственной службы и многочисленных изменений законодательства условия выхода на пенсию для этой категории остаются достаточно сложными.

Важной датой для определения права на специальную пенсию является 1 мая 2016 года. Именно с этого момента для большинства новых госслужащих специальные пенсии были отменены, поэтому они выходят на пенсию уже на общих основаниях.

Право на специальную пенсию сохранилось у тех, кто:

по состоянию на 1 мая 2016 года имел не менее 10 лет стажа госслужбы и работал на должности;

имел не менее 20 лет стажа госслужбы независимо от того, работал ли на тот момент.

Важно! В таких случаях размер пенсии может составлять ориентировочно около 60% заработной платы.

Для оформления выплат необходимо обратиться в Пенсионный фонд и подать стандартный пакет документов. Особое внимание стоит уделить справке о заработной плате, поскольку ошибки в ней могут повлиять на размер будущей пенсии или затянуть процесс её назначения.

Какие ещё требования действуют для выхода на пенсию госслужащего?

Помимо стажа государственной службы, необходимо иметь полный страховой стаж для назначения пенсии по возрасту и достичь установленного пенсионного возраста. Если человек уже получает обычную пенсию, перейти на специальную можно после увольнения с государственной службы.

Размер выплат зависит от средней заработной платы, с которой уплачивался ЕСВ. В неё входят должностной оклад, надбавки, премии и другие выплаты, отметили в Пенсионном фонде Украины.

Важно! Если человек уже не работает, расчёт могут проводить по справке о зарплате по аналогичной должности.

В то же время, хотя закон формально допускает перерасчёт пенсий при росте зарплат госслужащих, на практике чаще всего применяется только ежегодная индексация выплат.

