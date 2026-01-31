Яке право втрачають працюючі пенсіонери?

У 2026 році пенсіонери, які офіційно працюють, можуть зіткнутися з важливими обмеженнями. Йдеться не про скасування пенсії, але про втрату права на автоматичну індексацію, а також про те, що частина надбавок та доплат тимчасово не виплачується.

І хоч робота після виходу на пенсію дає додатковий дохід тут й зараз, вона має фінансові ризики, пов’язані з правилами нарахування пенсії. Згідно із Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", працюючий пенсіонер у 2026 році не отримує автоматичну індексацію.

Натомість для нього передбачений індивідуальний перерахунок. Також на час офіційної роботи не нараховуються окремі доплати та надбавки.

Скільки грошей недоотримують працюючі пенсіонери?

Для багатьох українців пенсія асоціюється з завершенням роботи. Водночас дедалі більше людей після досягнення пенсійного віку продовжують працювати, а це напряму впливає на їхні виплати, пише ПФУ.

Довідково: Якщо людина відкладає вихід на пенсію на 60 місяців або більше, її виплата зростає на 0,5 – 0,75% за кожен повний місяць. Проте це підвищення не завжди перекриває суми, які пенсіонер не отримує за весь період роботи.

За підрахунками, якщо пенсіонер відкладає вихід на пенсію на п’ять років і його початкова пенсія становила 7 000 гривень, сума недоотриманих виплат може сягати близько 420 000 гривень.

Навіть у разі зростання пенсії до 10 150 гривень, щоб "відбити" ці втрати, знадобиться майже 12 років. Тобто фінансово працюючий пенсіонер виграє в короткій перспективі, але програє у довгостроковій.

