Где найти золото в электронике?

Современная электроника – от смартфонов, планшетов и ноутбуков до игровых консолей – содержит достаточно много позолоченных компонентов. К ним относятся печатные платы, разъемы и микросхемы памяти, покрытые тонким слоем золота для улучшения проводимости и защиты от коррозии, пишет 24 Канал со ссылкой на Manhattan Gold & Silver.

Хотя количество золота в одном устройстве небольшое, масштаб производства и выброса электронной техники создает значительный потенциал для его извлечения. Особенно ценным источником являются материнские платы компьютеров – сложные устройства с большим количеством позолоченных контактов и разъемов.

Где найти золото в бытовых приборах?

Не стоит недооценивать и бытовую технику. Например, в микроволновых печах, помимо их основной функции – разогрева пищи и размораживания продуктов – на платах также присутствуют позолоченные элементы.

Важно! Холодильники и кондиционеры нередко оснащены разъемами и переключателями с золотым покрытием.

Где найти золото в автомобилях?

Золото можно найти и в автомобилях. В современной автотехнике используется множество электронных систем, аналогичных тем, что применяются в мобильных телефонах или компьютерах: микросхемы в блоках управления подушками безопасности и антиблокировочной системой тормозов.

Интересно! Иногда золото также может содержаться и в элементах теплоизоляции машины.