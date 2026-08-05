Зупинка портів б'є по експорту залізної руди: Україна може втратити мільйони доларів

Наприкінці липня робота українських портів фактично зупинилася через безпекову ситуацію в Чорному морі. Окрім аграрного сектору, серйозних збитків зазнала й металургійна галузь, для якої цей маршрут був одним із ключових каналів експорту залізної руди та іншої продукції.

Хто вже призупинив роботу

Уже в середу, 5 серпня, швейцарська компанія Ferrexpo повідомила про тимчасове призупинення виробництва в Україні. Причиною такого рішення назвали воєнні ризики, передає Reuters.

Однак справи й до того йшли не найкраще. Акції виробника залізорудних окатків, який тепер намагається уникнути банкрутства, не торгуються на Лондонській фондовій біржі з травня. За попередньою оцінкою, грошових ресурсів вистачить до середини вересня.

Водночас виконувати зобов'язання перед європейськими клієнтами наразі вдається завдяки наявним запасам продукції. До слова, Ferrexpo володіє Полтавським гірничо-збагачувальним комбінатом, а її найбільшим акціонером є Костянтин Жеваго.

Окрім того, через постійні російські атаки на цивільні торговельні судна процес призупинення видобутку та тимчасового зменшення обсягів роботи напередодні розпочав Південний гірничо-збагачувальний комбінат у Кривому Розі на Дніпропетровщині.

Як це вплине на український експорт

За словами СЕО GMK Center Станіслава Зінченка, зупинка портів поставила під загрозу майже половину вітчизняного експорту залізорудної продукції, тобто 1 мільйон тонн щомісяця, пише NV.

Унаслідок цього Україна може втрачати 60 – 70 мільйонів доларів експортного виторгу на місяць, або ж 700 – 800 мільйонів доларів у річному вимірі, тоді як обсяги виробництва в залізорудній галузі ризикують скоротитися приблизно на 40%.

Швидкої нормалізації ситуації також не очікують, адже навіть після відкриття морського коридору у 2023 році знадобилося щонайменше 3 – 4 місяці від початку тестових проходів суден.

За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, над розблокуванням портів працюють уряд, дипломатичний корпус та всі відповідальні державні інституції в цілодобовому режимі. Ба більше, це питання на особистому контролі президента. "Ми координуємо роботу з міжнародними партнерами, працюємо над диверсифікацією каналів постачань", – додав чиновник.