Хто вже призупинив роботу
Уже в середу, 5 серпня, швейцарська компанія Ferrexpo повідомила про тимчасове призупинення виробництва в Україні. Причиною такого рішення назвали воєнні ризики, передає Reuters.
Однак справи й до того йшли не найкраще. Акції виробника залізорудних окатків, який тепер намагається уникнути банкрутства, не торгуються на Лондонській фондовій біржі з травня. За попередньою оцінкою, грошових ресурсів вистачить до середини вересня.
Водночас виконувати зобов'язання перед європейськими клієнтами наразі вдається завдяки наявним запасам продукції. До слова, Ferrexpo володіє Полтавським гірничо-збагачувальним комбінатом, а її найбільшим акціонером є Костянтин Жеваго.
Окрім того, через постійні російські атаки на цивільні торговельні судна процес призупинення видобутку та тимчасового зменшення обсягів роботи напередодні розпочав Південний гірничо-збагачувальний комбінат у Кривому Розі на Дніпропетровщині.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Як це вплине на український експорт
За словами СЕО GMK Center Станіслава Зінченка, зупинка портів поставила під загрозу майже половину вітчизняного експорту залізорудної продукції, тобто 1 мільйон тонн щомісяця, пише NV.
Унаслідок цього Україна може втрачати 60 – 70 мільйонів доларів експортного виторгу на місяць, або ж 700 – 800 мільйонів доларів у річному вимірі, тоді як обсяги виробництва в залізорудній галузі ризикують скоротитися приблизно на 40%.
Швидкої нормалізації ситуації також не очікують, адже навіть після відкриття морського коридору у 2023 році знадобилося щонайменше 3 – 4 місяці від початку тестових проходів суден.
За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, над розблокуванням портів працюють уряд, дипломатичний корпус та всі відповідальні державні інституції в цілодобовому режимі. Ба більше, це питання на особистому контролі президента. "Ми координуємо роботу з міжнародними партнерами, працюємо над диверсифікацією каналів постачань", – додав чиновник.