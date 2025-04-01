Найбагатші люди України

Загалом до рейтингу найбагатших людей світу Forbes потрапило 6 українців. Найбагатшою людиною України залишається власник ДТЕК та співвласник "Метінвест" Рінат Ахметом, пише 24 Канал з посиланням на Forbes.

Зверніть увагу Золото другий день поспіль фіксує рекорди та готується до шалених мит Трампа

Його капітал оцінили в 7,9 мільярда доларів. Ахметов займає 390 місце в глобальному рейтингу. У попередньому рейтингу його статки оцінили в 4 мільярди доларів.

До теми! Найбагатшою людиною у світі залишається американський підприємець Ілон Маск. Forbes оцінив його капітал в 342 мільярди доларів. Нагадаємо, що Ілон Маск з початку 2025 року втратив мільярди доларів через проблеми з компанією Tesla. Ще одна причина втрат – це залученість Маска в політичні процеси у США та світі.

Другим найбагатшим українцем в рейтингу став Віктор Пінчук, якому належить група компаній "Інтерпайп", що виробляє труби та залізничні колеса, та медіагрупа StarLightMedia. Його статки Forbes оцінив в 3,2 мільярда доларів. Він посідає 1141 місце серед світових багатіїв. У торішньому рейтингу його статки становили 2 мільярди доларів.

Трійку лідерів закриває колишній президент України та власник компанії "Roshen". Його статки становлять 1,8 мільярда доларів. Порошенко повернувся до рейтингу найбагатших людей світу, зайнявши 1947 місце.

Співзасновник необанку Revolut, який у 2021 році став найдорожчим стартапом Великої Британії, Влад Яценко також серед українців у рейтингу Forbes. Видання оцінило його статки 1,2 мільярда доларів (2623 місце).

Власник Smart Holding Group Вадим Новинський та виконавчий директор Ferrexpo, колишній власник банку "Фінанси та Кредит" Костянтин Жеваго знову потрапили до рейтингу найбагатших людей світу. За рік їхні стати не змінилися. Кожен з них володіє капітал у розмірі 1,2 мільярда доларів.

Цікаво! Співвласник групи "Приват" Геннадій Боголюбов цього року не потрапив до рейтингу Forbes. Хоча минулого року він був у списку зі статками в 1 мільярд доларів.