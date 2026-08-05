Кто уже приостановил работу

Уже в среду, 5 августа, швейцарская компания Ferrexpo сообщила о временной приостановке производства в Украине. Причиной такого решения назвали военные риски, передает Reuters.

Однако дела и до этого шли не лучшим образом. Акции производителя железорудных окатышей, который теперь пытается избежать банкротства, не торгуются на Лондонской фондовой бирже с мая. По предварительной оценке, денежных ресурсов хватит до середины сентября.

В то же время выполнять обязательства перед европейскими клиентами пока удается благодаря имеющимся запасам продукции. К слову, Ferrexpo владеет Полтавским горно-обогатительным комбинатом, а ее крупнейшим акционером является Константин Жеваго.

Кроме того, из-за постоянных российских атак на гражданские торговые суда процесс приостановки добычи и временного сокращения объемов работы накануне начал Южный горно-обогатительный комбинат в Кривом Роге Днепропетровской области.

Как это повлияет на украинский экспорт

По словам генерального директора GMK Center Станислава Зинченко, остановка портов поставила под угрозу почти половину отечественного экспорта железорудной продукции, то есть 1 миллион тонн ежемесячно, пишет NV.

В результате Украина может терять 60 – 70 миллионов долларов экспортной выручки в месяц, или 700 – 800 миллионов долларов в годовом исчислении, тогда как объемы производства в железорудной отрасли рискуют сократиться примерно на 40%.

Быстрой нормализации ситуации также не ожидают, ведь даже после открытия морского коридора в 2023 году потребовалось не менее 3 – 4 месяцев с момента начала тестовых проходов судов.

По словам премьер-министра Сергея Корецкого, над разблокированием портов работают правительство, дипломатический корпус и все ответственные государственные институты в круглосуточном режиме. Более того, этот вопрос находится под личным контролем президента. "Мы координируем работу с международными партнерами, работаем над диверсификацией каналов поставок", – добавил чиновник.