Кто уже приостановил работу
Уже в среду, 5 августа, швейцарская компания Ferrexpo сообщила о временной приостановке производства в Украине. Причиной такого решения назвали военные риски, передает Reuters.
Однако дела и до этого шли не лучшим образом. Акции производителя железорудных окатышей, который теперь пытается избежать банкротства, не торгуются на Лондонской фондовой бирже с мая. По предварительной оценке, денежных ресурсов хватит до середины сентября.
В то же время выполнять обязательства перед европейскими клиентами пока удается благодаря имеющимся запасам продукции. К слову, Ferrexpo владеет Полтавским горно-обогатительным комбинатом, а ее крупнейшим акционером является Константин Жеваго.
Кроме того, из-за постоянных российских атак на гражданские торговые суда процесс приостановки добычи и временного сокращения объемов работы накануне начал Южный горно-обогатительный комбинат в Кривом Роге Днепропетровской области.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Как это повлияет на украинский экспорт
По словам генерального директора GMK Center Станислава Зинченко, остановка портов поставила под угрозу почти половину отечественного экспорта железорудной продукции, то есть 1 миллион тонн ежемесячно, пишет NV.
В результате Украина может терять 60 – 70 миллионов долларов экспортной выручки в месяц, или 700 – 800 миллионов долларов в годовом исчислении, тогда как объемы производства в железорудной отрасли рискуют сократиться примерно на 40%.
Быстрой нормализации ситуации также не ожидают, ведь даже после открытия морского коридора в 2023 году потребовалось не менее 3 – 4 месяцев с момента начала тестовых проходов судов.
По словам премьер-министра Сергея Корецкого, над разблокированием портов работают правительство, дипломатический корпус и все ответственные государственные институты в круглосуточном режиме. Более того, этот вопрос находится под личным контролем президента. "Мы координируем работу с международными партнерами, работаем над диверсификацией каналов поставок", – добавил чиновник.