Як зміниться ситуація на нафтовому ринку?

S&P Global Energy вважає, що світовий попит на нафту на 2026 рік буде меншим на 700 000 барелів на добу, повідомляє Reuters.

Потрібно розуміти, що конфлікт на Близькому Сході порушує постачання енергоносіїв з цього регіону. Зокрема, попит буде меншим у II кварталі 2026 року саме з цих причин.

Важливо! У II кварталі 2026 року попит на нафту впаде в Азії та на Близькому Сході.

Наразі очікується, що:

зростання світового попиту на нафту зменшиться до 400 000 барелів на добу;

для порівняння, довоєнний прогноз складав – 1,1 мільйона барелів на добу.

Ормузька протока була закрита майже з початку конфлікту на Близькому Сході. Її блокування вплинуло на роботу близько 178 нафтопереробних заводів. Саме на ці підприємства припадає майже 40% від світових потужностей з перероблення нафти.

Ціни на фізичну нафту марки Brent обмежуються значним вилученням стратегічних запасів нафти такими країнами, як Японія та Південна Корея, для подолання дефіциту палива,

– вказує видання.

Зауважимо, про вивільнення стратегічних запасів Японії стало відомо ще у березні. Цей процес відбувається поступово, повідомляє NHK.

Зверніть увагу! Найбільші зміни були відчутні у цінах на дизель та авіаційне паливо.

Чи відкриється Ормуз найближчим часом?