Як Індія змогла накопичити нафту?
Індія змогла накопичити нафту, попри перебої у постачаннях, які виникли внаслідок війни на Близькому Сході, повідомляє Reuters.
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Індійські підприємства збільшили закупівлі у національної нафтової компанії Абу-Дабі (ADNOC). Обсяги зростали саме протягом останніх тижнів.
За словами джерел, нафтопереробні заводи у третій за величиною країні світу з імпорту та споживання нафти перевозять вантажі сирої нафти та зрідженого нафтового газу, що входять до складу ADNOC, шляхом перевантаження з судна на судно,
– вказує видання.
Як відомо, наразі ADNOC "пропонує" вантажі сирої нафти зі сховищ у Фуджейрі, Зірку, а також з острова Дас. ЗПГ, при цьому, переважно продають з Сохара.
Збільшення цих постачань пояснюється саме тим, що війна на Близькому Сході триває з кінця лютого. Саме з цього часу перекрита Ормузька протока. А цей шлях – надважливий для ринку нафти. Ним проходило приблизно 20% від усіх світових постачань.
Як вказують джерела торгівлі, державна нафтова корпорація Hindustan Petroleum Corp (HPCL) купила майже 4 мільйони барелів мурбанської сирої нафти в ОАЕ. Їх поставка має відбутися у серпні.
Минулого тижня HPCL придбала 2 мільйони барелів сирої нафти з Бразилії та Західної Африки для свого нафтопереробного заводу в Раджастані потужністю 180 000 барелів на день,
– повідомляє видання з посиланням на трейдерів.
Як Індія залежна від нафти з Близького Сходу?
Індія була надзвичайно залежна від постачань з Близького Сходу. Вони були перервані саме через війну. Як показує статистика, Індія імпортує понад 85% сирої нафти, а до близькосхідної кризи, близько 45% цього обсягу було саме з вказаного регіону.
Після того, як постачання близькосхідної нафти були перервані, Індія почала шукати альтернативу. Зокрема, ще в кінці лютого відбувся імпорт з Латинської Америки та Африки. Також відбувалися постачання з Саудівської Аравії.