Що важливо знати про ці ставки?

Ці ставки були поставлені лише за 15 хвилин до того, як Трамп зробив заяву про продовження перемир'я з Іраном, повідомляє Reuters.

Зауважимо, заява Трампа була, фактично, одностороння. Її не підтвердили Іран та Ізраїль, повідомляє Reuters.

Цікаво, що це вже 4 випадок, коли великі і "правильні" ставки на нафту були зроблені незадовго до заяв щодо Ірану:

у березні одна велика ставка складала – 500 мільйонів доларів;

а у квітні було зроблено декілька ставок, загалом вони склали – 2,1 мільярда доларів.

Згідно з даними LSEG, у вівторок, між 19:54 та 19:56 за Гринвічем на нафтовому ринку було продано 4260 лотів на загальну суму 430 мільйонів доларів, виходячи з поточної ціни ф'ючерсів на Brent. Трамп заявив, що продовжить припинення вогню на невизначений термін о 20:10 за Гринвічем,

– вказує видання.

Для розуміння, ринок Brent завершує основну сесію о 18:30 за Гринвічем. Відповідно, вказані угоди були укладені в години після закриття. Себто, в час, коли обсяги торгів обмежені.

Що відомо про попередні аналогічні угоди?