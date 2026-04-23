Как изменится ситуация на нефтяном рынке?
S&P Global Energy считает, что мировой спрос на нефть на 2026 год будет меньше на 700 000 баррелей в сутки, сообщает Reuters.
Читайте также Одно заявление Трампа принесло трейдерам миллионы: это произошло уже не впервые
Нужно понимать, что конфликт на Ближнем Востоке нарушает поставки энергоносителей из этого региона. В частности, спрос будет меньше во II квартале 2026 года именно по этим причинам.
Важно! Во II квартале 2026 года спрос на нефть упадет в Азии и на Ближнем Востоке.
Сейчас ожидается, что:
- рост мирового спроса на нефть уменьшится до 400 000 баррелей в сутки;
- для сравнения, довоенный прогноз составлял – 1,1 миллиона баррелей в сутки.
Ормузский пролив был закрыт почти с начала конфликта на Ближнем Востоке. Его блокировка повлияла на работу около 178 нефтеперерабатывающих заводов. Именно на эти предприятия приходится почти 40% от мировых мощностей по переработке нефти.
Цены на физическую нефть марки Brent ограничиваются значительным изъятием стратегических запасов нефти такими странами, как Япония и Южная Корея, для преодоления дефицита топлива,
– указывает издание.
Заметим, о высвобождении стратегических запасов Японии стало известно еще в марте. Этот процесс происходит постепенно, сообщает NHK.
Обратите внимание! Наибольшие изменения были ощутимы в ценах на дизель и авиационное топливо.
Откроется ли Ормуз в ближайшее время?
В прошлую пятницу Иран объявил об открытии Ормузского пролива. Коммерческие суда в течение небольшого количества времени смогли проходить по этому пути. Впоследствии Иран снова закрыл Ормуз.
Дело в том, что США свою блокаду не сняли. Американские силы даже захватили иранское судно.
Сейчас между Ираном и США растет напряжение. Тегеран официально не поддержал перемирие. К тому же иранские силы захватили несколько контейнеровозов.