Где самые большие залежи золота в Украине?

Как известно, золото Украины сконцентрировано в 3 основных провинциях, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Полезные ископаемые Украины".

Важно! Золоторудных районов на территории указанных провинций всего – 6.

О каких провинциях золота известно сейчас:

  • Донбасская золоторудная провинция

Сейчас считается, что здесь – 10% от всех украинских запасов золота. Но по мнению экспертов, потенциал этой территории на самом деле значительно больше.

  • Карпатская золотоносная провинция

На этой территории хранится примерно 15% от украинских запасов. Именно здесь находятся такие известные месторождения: Мужиевское, Береговское и Сауляк.

  • провинция "Украинский щит"

Именно на этой территории, как считается, находится более 75% от всех украинских запасов. Сейчас известно о 6 основных месторождениях на этой земле:

  • Сергеевское месторождение;
  • Клинцовское месторождение;
  • Майское месторождение;
  • Юрьевское;
  • месторождения "Золотая Балка" и "Широкая Балка".

Кроме того, есть перспективы обнаружения золота в Крыму, Добруджи и особенно на шельфе Черного и Азовского морей, где открыты участки с золотой минерализацией,
– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Указанные данные касаются именно изученных месторождений.

Какой потенциал золота имеет Украина?

Считается, что Украина имеет почти 3 тысячи тонн золотых запасов, сообщат Госгеонедра:

  • именно на территории Украинского щита находится примерно – 2 400 тонн;
  • Донбасская золоторудная провинция также имеет значительный потенциал, он составляет – 400 тонн;
  • Карпатская золотоносная провинция – 55 тонн.

Сколько стоит золото сейчас?

  • По состоянию на пятницу, цена золота возросла на 0,8%. Тогда этот металл стоил – 4 516,50 долларов за унцию.

  • В этот же день был установлен новый рекорд цены золота. Тогда одна унция достигла – 4 530,60 долларов. Всего за 2025 год золото выросло в цене почти на 70%.