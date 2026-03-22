Що треба зробити, аби не втратити субсидію?
Річ у тім, що у березні 2026 року Пенсійний фонд України ініціював додаткову перевірку окремих субсидіантів і почав вимагати уточнення інформації, що впливає на право на допомогу.
У разі ігнорування таких запитів виплати можуть не лише призупинити, а й визнати надміру отриманими з подальшим обов’язком повернення коштів.
Передусім це стосується громадян, у яких відбулися зміни персональних або соціально-економічних обставин:
- Йдеться про оновлення паспортних даних, зміну прізвища чи контактної інформації, відкриття нового банківського рахунку..
- А також зміну статусу зайнятості - працевлаштування, звільнення або початок підприємницької діяльності.
Усі такі зміни безпосередньо впливають на розрахунок субсидії, тому їх необхідно повідомляти у визначені строки: як правило, протягом 10 днів.
Як передавати актуальну інформацію ПФУ?
Передати оновлену інформацію можна кількома способами: через електронний кабінет на офіційному порталі, особисто у сервісному центрі, поштовим відправленням або через роботодавця, якщо зміни пов’язані з трудовими відносинами.
У Пенсійному фонді підкреслюють, що своєчасне оновлення даних – це не формальність, а обов’язкова умова для збереження права на субсидію. Саме актуальність інформації визначає коректність нарахувань і дозволяє уникнути фінансових ризиків для отримувачів державної підтримки.
Чи буде субсидія після закінчення опалювального сезону?
Після завершення опалювального сезону субсидія в Україні не скасовується, однак змінюється порядок її нарахування. Із травня починається неопалювальний період, у межах якого допомога для більшості отримувачів продовжується автоматично.
Водночас сума виплат переглядається. Оскільки витрати на опалення більше не враховуються, субсидія розраховується лише на інші комунальні послуги: газ для приготування їжі, електроенергію, воду. Через це її розмір зазвичай суттєво зменшується.
Автоматичне перепризначення можливе лише за умови, що у домогосподарстві не відбулося змін. Йдеться про склад сім’ї, рівень доходів, зайнятість або банківські реквізити. Якщо такі зміни були, необхідно повторно звернутися до Пенсійного фонду та подати оновлені дані.