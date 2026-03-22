Что надо сделать, чтобы не потерять субсидию?

Дело в том, что в марте 2026 года Пенсионный фонд Украины инициировал дополнительную проверку отдельных субсидиантов и начал требовать уточнения информации, что влияет на право на помощь.

В случае игнорирования таких запросов выплаты могут не только приостановить, но и признать излишне полученными с последующей обязанностью возврата средств.

Прежде всего это касается граждан, у которых произошли изменения персональных или социально-экономических обстоятельств:

Речь идет об обновлении паспортных данных, изменение фамилии или контактной информации, открытие нового банковского счета.

А также изменение статуса занятости - трудоустройство, увольнение или начало предпринимательской деятельности.

Все такие изменения непосредственно влияют на расчет субсидии, поэтому их необходимо сообщать в определенные сроки: как правило, в течение 10 дней.

Как передавать актуальную информацию ПФУ?

Передать обновленную информацию можно несколькими способами: через электронный кабинет на официальном портале, лично в сервисном центре, почтовым отправлением или через работодателя, если изменения связаны с трудовыми отношениями.

У Пенсионном фонде подчеркивают, что своевременное обновление данных – это не формальность, а обязательное условие для сохранения права на субсидию. Именно актуальность информации определяет корректность начислений и позволяет избежать финансовых рисков для получателей государственной поддержки.

