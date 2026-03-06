Коли планують закінчення опалювального сезону у 2026 році?

Опалювальний сезон цьогоріч офіційно триває з 1 листопада 2025 року і до 31 березня 2026 року, повідомляється у постанові КМУ №812.

Однак на практиці ситуація дещо інша. Точна дата закінчення опалювального сезону невідома. Вона залежить від:

погоди;

а також – рішення місцевої влади.

Фактично, закінчення опалювального сезону залежить від того, яка середньодобова температура зовнішнього повітря. Тобто, враховується ситуація вдень та вночі.

Опалювальний період починається не пізніше ніж коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становить 8°С та нижче, а закінчується не раніше ніж коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря перевищує 8°С,

– йдеться у Постанові КМУ № 830.

Розберемося на прикладі. Якщо вдень температура 10°С, а вночі 0°С, то середньодобове значення 5°С. Відповідно, опалення ще не вимикають.

А от, якщо вдень – 12°С, а вночі – 6°С, отримуємо середньодобове значення 9°С. У випадку, коли така ситуація буде протягом 3 днів, може бути ухвалено рішення про припинення подачі тепла.

Що буде з платіжками на тепло?