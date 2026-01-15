Про житлову субсидію

Житлова субсидія – це фінансова допомога від держави, яка призначається домогосподарствам з невисокими доходами, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Вона доступна людям, що не можуть самостійно оплачувати повну вартість комунальних послуг. Субсидія залежить тільки від матеріального та майнового стану родини – якщо дохід низький, то держава компенсує частину витрат.

Субсидії розраховуються:

на неопалювальний сезон – з 1 травня до 30 вересня;

– з 1 травня до 30 вересня; на опалювальний сезон – з 1 жовтня до 30 квітня.

Її може оформити:

Громадянин, зареєстрований у житловому приміщенні;

Особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні на підставі договору оренди;

Індивідуальний забудовник, будинок якого не прийнятий в експлуатацію, але плата за житлово-комунальні послуги нараховується;

Внутрішньо переміщена особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні без укладення договору оренди;

Неповнолітня дитина, яка залишилася без батьківської опіки, недієздатна особа працездатного віку, над якою встановлено опіку, за заявою опікуна (піклувальника).

Про пільгу на оплату комунальних послуг

Пільга – це визначена законом перевага, яка надається окремим категоріям громадян.Так, окремі категорії українців можуть отримати від 25 до 100% знижки на оплату газу, електроенергії, світла тощо:

Діти війни – 25% знижки;

Члени сімей загиблих захисників – 50% знижки;

Багатодітні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, сім'ї опікунів – 50% знижки;

Дружина (чоловік) померлих з числа ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС та опікуни їхніх дітей – 50% знижки;

Сім’ї, що мають дитину з інвалідністю – 50% знижки;

Окремі категорії осіб з числа жертв нацистських переслідувань – 50% знижки;

Учасники війни – 50% знижки;

Учасники бойових дій – 75% знижки;

Особи з інвалідністю внаслідок війни – 100% знижки;

Пенсіонери, які раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, спеціалістами із захисту рослин, працівниками бібліотек у селах та селищах – 100% знижки;

Особи, які проживають у селах та селищах, працюють чи раніше працювали в музеях, державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури – 100% знижки.

Пільга може надаватися як з урахуванням доходів сім’ї, так і без такого урахування – залежно від категорії отримувача.

Чи можна одночасно отримувати і субсидію, і пільгу?

У ПФу пояснили: якщо людина має право і на пільгу, і на житлову субсидію, держава призначає лише один вид допомоги.

Отримувач повинен самостійно обрати найбільш вигідний варіант, зважаючи на доходи, склад сім’ї та суму комунальних платежів.