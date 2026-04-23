Кому автоматично продовжать надання субсидії у травні?

Субсидія на неопалювальний період призначається з 1 травня по 30 вересня, повідомляє ПФУ.

Важливо! Більшості українців непотрібно повтори подавати заяву. Перепризначення субсидії у неопалювальний період відбувається автоматично.

Для більшості одержувачів перепризначення відбудеться без особистого звернення, за умови, якщо не змінилися дані про майновий стан чи склад домогосподарства. Якщо такі зміни відбулись, про це протягом 30 днів необхідно повідомити Пенсійний фонд України,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Деяким усе ж необхідно подати заяву та декларацію в обов'язковому порядку. Лише в такому випадку їм призначать субсидію на неопалювальний період. Йдеться про:

орендарів;

тих, хто не отримував субсидію;

тих, хто мав нульову субсидію;

родини, де в житлі проживає менше людей, ніж зареєстровано.

Зверніть увагу! Також обов'язково мають подати заяву та декларацію особи, які прагнуть отримати субсидію на тверде, рідке паливо або балонний газ. Окрім цього документи зобов'язані надати домогосподарства, де у складі є ВПО, повідомляє ПФУ.

