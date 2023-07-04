З січня по червень 2023 року 500 найзаможніших людей у світі загалом збільшили свої капітали на 852 мільярди доларів. Це дані згідно з розрахунками видання Bloomberg.

Варте уваги США уникнули дефолту, але ризики залишаються: як це вплине на глобальний світ

Успішні 6 місяців для мільярдерів

Це означає, що за день вони отримували прибуток в середньому по 14 мільйонів доларів США за шість місяців. Вони виграли від масштабного раллі на фондовому ринку. Для мільярдерів вище зазначений період став найкращим півріччям з другої половини 2020 року.

Цікаво! Відомий американський інвестор та мільярдер Рей Даліо вважає, що США варто готуватися до нової та затяжної боргової кризи. На його думку, вона триватиме приблизно 7 років.

Якщо розглядяти конкретних бізнесменів, то виділяють такі дані:

Ілон Маск за цей період збагатів на 97 мільярдів доларів ;

; Засновник Meta Марк Цукерберг зафіксував зростання свого капіталу майже на 60 мільярдів доларів.

Нагадаємо, що легендарний інвестор Воррен Баффет назвав найкращу інвестицію у світі. На переконання успішного мільярдера, йдеться про інвестиції в себе.