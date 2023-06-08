Рей Даліо має на увазі боргову кризу. За його словами, у США все починається.

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Даліо попереджає про нову кризу

Американський мільярдер заявив, що основа для боргової кризи – це розрив між попитом та пропозицією. Тобто держава випускає занадто багато боргів, а покупців не вистачає. Даліо прогнозує, що цикл боргової кризи буде тривати приблизно 7 років.

Інвестор також додав, що інфляція у США все ще залишається на високому рівні паралельно із підвищенням базової ставки. Зокрема, ринок валют очікує на наступне рішення центрального банку США щодо монетарної політики.

До теми! За даними Forbes, капітал американського інвестора та найбільшого хедж-фонду в США Bridgewater Associates становить 19,1 мільярда доларів.

На думку Даліо, Федеральний резерв не буде підвищувати ставку суттєво вище поточного рівня. У наступні роки цей індикатор не буде зростати. Проте мільярдер переконаний, що економічна ситуація у США буде погіршуватися, що створює умови для політичної нестабільності в країні.

На жаль, США – це не єдина країна, яка стикається з економічними викликами. Для прикладу, за результатами першого кварталу 2023 року країни Єврозони увійшли до технічної рецесії.