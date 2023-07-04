С января по июнь 2023 года 500 самых богатых людей в мире в целом увеличили свои капиталы 852 миллиарда долларов. Это данные по расчетам издания Bloomberg.

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Успешные 6 месяцев для миллиардеров

Это значит, что за день они получали прибыль в среднем по 14 миллионов долларов США через шесть месяцев. Они выиграли от масштабного ралли на фондовом рынке. Для миллиардеров выше указанный период стал лучшим полугодием со второй половины 2020 года.

Любопытно! Известный американский инвестор и миллиардер Рэй Далио считает, что США стоит готовиться к новому и затяжному долговому кризису. По его мнению, она будет продолжаться примерно 7 лет.

Если рассматривать конкретных бизнесменов, то выделяют следующие данные:

Илон Маск за этот период обогатился на 97 миллиардов долларов ;

; Основатель Meta Марк Цукерберг зафиксировал рост своего капитала почти на 60 миллиардов долларов.

Напомним, что легендарный инвестор Уоррен Баффет назвал лучшую инвестицию в мире. По убеждению успешного миллиардера, речь идет об инвестициях в себя.