Зміна керівництва Нацбанку Саудівської Аравії

Аммар аль-Худаїрі подав у відставку через "особисті причини". Він очолював центральний банк Саудівської Аравії з 2021 року. Тепер посаду займе головний виконавчий директор Саїд Мохаммед аль-Гамді.

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Водночас ця подія привертає увагу через коментарі Аммара аль-Худаїрі про у минулому другий за величиною банк Швейцарії – Credit Suisse. У середині березня 2023 року фінансова установа повідомила про "суттєві недоліки" у власних звітах.

Після цього Аммар аль-Худаїрі заявив, що Національний банк Саудівської Аравії, який контролює 37% суверенного фонду країни, більше не буде інвестувати у швейцарський банк у зв'язку з обмеженнями регулятора. Інвестори також повідомили, що прогнозують краху Credit Suisse, який протягом останніх років потерпав від низки серйозних скандалів.

Контекст та наслідки

Ринок відреагував на ці заяви 15 березня, коли акції Credit Suisse впали на 30%. Відтак Saudi National Bank зафіксував серйозні втрати. Йдеться про понад 1 мільярд доларів. Чому так сталося:

Центральний банк Саудівської Аравії у листопаді 2022 року купив цінні папери Credit Suisse;

Частка склала 9,9% за ціною 3,82 швейцарського франка;

за ціною 3,82 швейцарського франка; Загалом суму угоди оцінили майже в 1,5 мільярда доларів.

Врешті-решт найбільший банк Швейцарії – UBS – за підтримки регуляторів та влади поглинув Credit Suisse, який працював понад 160 років, за понад 3 мільярди доларів. Ще одним фактором впливу став також банкопад у США.