Смена руководства Нацбанка Саудовской Аравии

Аммар аль-Худаири подал в отставку из-за "личные причины". Он возглавлял центральный банк Саудовской Аравии. с 2021 года. Теперь должность займет главный исполнительный директор Саид Мохаммед аль-Гамди.

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В то же время это событие привлекает внимание через комментарии Аммара аль-Худаири о прошлом втором по величине банке Швейцарии – Credit Suisse. В середине марта 2023 года финансовое учреждение сообщило о "существенных недостатках" в собственных отчетах.

После этого Аммар аль-Худаири заявил, что Национальный банк Саудовской Аравии, контролирующий 37% суверенного фонда страны, больше не будет инвестировать в швейцарский банк в связи с ограничениями регулятора. Инвесторы также сообщили, что прогнозируют крах Credit Suisse, который в последние годы страдал от ряда серьезных скандалов.

Контекст и последствия

Рынок отреагировал на эти заявления 15 марта, когда акции Credit Suisse упали на 30%. Затем Saudi National Bank зафиксировал серьезные потери. Речь идет о более 1 миллиард долларов. Почему так произошло:

Центральный банк Саудовской Аравии в ноябре 2022 купил ценные бумаги Credit Suisse;

Часть составила 9,9% по цене 3,82 швейцарского франка;

по цене 3,82 швейцарского франка; В общей сложности сумму сделки оценили почти в 1,5 миллиарда долларов.

В конце концов, крупнейший банк Швейцарии – UBS – при поддержке регуляторов и власти поглотил Credit Suisse, работавший более 160 лет, более чем 3 миллиарда долларов. Еще одним фактором влияния стал См. также банкопад в США.