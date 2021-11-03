Після легалізації біткойна: для якого проєкту Сальвадор використає криптовалюту
Джерело:Cointelegraph
На початку осені Сальвадор визнав біткойн офіційним платіжним засобом. Це перша країна, яка зважилася на такий крок. Дохід, отриманий від інвестицій у криптовалюту, Сальвадор використає для реалізації нового проєкту.
Влада Сальвадору уже придбала 1120 біткойнів, які коштують трохи більше, ніж 69,1 мільйона доларів. На момент створення цього матеріалу, вартість найпопулярнішої криптовалюти світу становить 61 784 долари за монету, інформує CoinDesk.
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Сальвадор побудує 20 шкіл завдяки біткойну
Сальвадор використає прибуток від інвестицій у біткойн на будівництво нових шкіл. Наразі влада планує створити повністю обладнаних та сучасних 20 навчальних закладів. Пресслужба президента Сальвадору зазначила, що дохід від попередніх покупок цифрових монет буде використаний на користь людям, а податки жителів країни не підуть на проєкт зі школами.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що будівництво 20 нових шкіл – це частина освітнього проєкту у сфері криптовалют для жителів країни й стане частиною програми "Моя нова школа" на 400 навчальних закладів. У середині жовтня лідер Сальвадору повідомив, що уряд виділить 4 мільйони доларів з державного криптофонду на будівництво ветеринарної клініки у столиці.
Що відомо про готівку у СальвадоріУ центральноамериканській країні майже 70% людей не мають банківських рахунків чи кредитних карток. Грошові перекази або кошти, які заробітчани відправляють додому, становлять понад 20% ВВП Сальвадору. Наявні способи міжнародних переказів грошей стягують комісію від 10%, а сам переказ може тривати дні. Інколи люди самостійно привозять чи вивозять гроші, адже так дешевше.
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Історія легалізації біткойна у Сальвадорі:
- У червні президент Сальвадору Наїб Букеле оголосив на конференції "Bitcoin 2021" у Маямі про співпрацю з компанією цифрових гаманців Strike. За допомогою технології криптовалюти у країні мають на меті створити сучасну фінансову інфраструктуру.
- Сальвадор також вивчає можливість майнінгу біткойна з використанням енергії вулканів. Зокрема, Наїб Букеле розповів про плани розширити інфраструктуру та стимулювати її розвиток навколо джерел геотермальної енергії.
- Ухвалення "Закону про біткойн" мало неочікуваний ефект для крипторинку. На фоні цього цифрова монета впала в ціні на 20% до 43 тисяч доларів. Річ у тому, що експеримент президента Букеле почався не так, як передбачали.
- Експерти детальніше розповіли про вплив легалізації біткойна у Сальвадорі на ринок криптовалют.