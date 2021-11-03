Директор Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН Девід Біслі закликав найзаможніших людей світу підтримати організацію хоча б одноразово. Зокрема, він виділив Ілона Маска та Джеффа Безоса. У відповідь засновник Tesla зазначив, що готовий продати частину акцій виробника електромобілів, якщо ВПП відкрито повідомить, як це допоможе врятувати людство від голоду.

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Реакція очільника Всесвітньої продовольчої програми ООН

Девід Біслі все ще закликає мільярдерів допомогти з розв'язанням цієї проблеми. Він визнав суперечність, яка виникла через те, що він присоромив мільярдерів за накопичення багатств та одночасне ігнорування людей, які не мають їжі. Тоді він зазначив, що 6 мільярдів доларів або 2% від статків Ілона Маска можуть допомогти розв'язати проблему голоду у світі. Наразі капітал лідера Forbes оцінюють у 306,5 мільярда доларів. За версією Bloomberg, Маск заробив 326 мільярдів доларів.

Я не чіпляюся до них. Я говорю: "Прекрасно, ви заробили гроші. Будь ласка, допоможіть просто зараз у разовій кризі",

– наголосив Біслі.

Директор ВПП також прокоментував вимогу Маска щодо звіту із відкритим вихідним кодом, щоб було зрозуміло, як витрачаються кошти. Біслі запевнив, що така опція вже існує та підмітив, що вони готові відповісти на усі питання засновника Tesla та запропонувати зрозумілий план.

До початку пандемії проблема світового голоду набирала оберти через зміни клімату та конфлікти. Проте поява коронавірусу значно погіршила ситуацію, що у результаті привело до того, що 42 мільйони людей у 43 країнах світу перебувають на межі голоду.