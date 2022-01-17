Зниження ключової процентної ставки Китаєм було недостатньо, щоб зупинити падіння акцій із сектора нерухомості, тоді як трейдери вимагали більшої підтримки, оскільки економіка сповільнюється.

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Загроза потенційного боргу

Облігації компанії Logan з датою погашення у 2023 році обвалилися до історичного мінімуму – 0,63 долара. Це сталося на фоні новин про потенційну наявність у забудовника непогашених зобов'язань, які оцінюють приблизно у 812 мільйонів доларів.

Новий удар для ринку нерухомості в Китаї / Інфографіка Bloomberg

Ці занепокоєння тиснуть на ширше коло високодохідних китайських емітентів (особа, яка від свого імені розміщує цінні папери та зобов'язується виконувати обов'язки) на ринку нерухомості, які, згідно з індексом Bloomberg, наближаються до 10-го падіння поспіль. Облігації компанії Country Garden Holdings Co. з датою погашення у 2024 році, впали на 12,7 цента до 67,9 цента. Цінні папери знецінюються з минулого тижня.

Показник Bloomberg Intelligence для китайських компаній зі сфери нерухомості впав на 1,8% у понеділок. Найбільший забудовник Китаю перебуває перед тиском на тлі побоювань інвесторів, що, як повідомляється, невдала спроба по збору коштів може призвести до зниження довіри.