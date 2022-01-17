Снижения ключевой процентной ставки Китаем было недостаточно, чтобы остановить падение акций из сектора недвижимости, в то время как трейдеры требовали большей поддержки, поскольку экономика замедляется.

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Угроза потенциального долга

Облигации компании Logan с датой погашения в 2023 году обвалились до исторического минимума – 0,63 доллара. Это произошло на фоне новостей о потенциальном наличии у застройщика непогашенных обязательств, которые оценивают примерно в 812 миллионов долларов.

Что произошло с Evergrande Китайская компания всколыхнула весь мир в сентябре 2021 года, когда появилась информация о предполагаемом крахе застройщика. Долги Evergrande оценили более чем в 300 миллиардов долларов. Компания несколько раз успевала выполнить свои денежные обязательства перед инвесторами. Однако в декабре застройщик объявил о дефолте .

Новый удар для рынка недвижимости в Китае / Инфографика Bloomberg

Эти беспокойства давят на широкий круг высокодоходных китайских эмитентов (лицо, которое от своего имени размещает ценные бумаги и обязуется исполнять обязанности) на рынке недвижимости, которые, согласно индексу Bloomberg, приближаются к 10-му падению подряд. Облигации компании Country Garden Holdings Co. с датой погашения в 2024 году, упали на 12,7 цента до 67,9 цента. Ценные бумаги обесцениваются с прошлой недели.