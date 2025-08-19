Скільки російської нафти купив Китай?

Хоча Китай традиційно є найбільшим покупцем російської нафти, він в основному купує сировину з Далекого Сходу – нафту ESPO. Однак у серпні постачання нафти марки Urals у Китай з портів Балтійського і Чорного морів досягли майже 75 тисяч барелів на добу, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Як зазначаться, такі об'єми нафти майже вдвічі перевищують середній обсяг з початку року – близько 40 тисяч барелів на добу. Одночасно експорт до Індії знизився до 400 тисяч барелів на день проти середнього рівня в 1,18 мільйона барелів.

В цілому китайські НПЗ знаходяться в більш вигідному положенні, ніж індійські, і можуть продовжувати закупівлі російської нафти. Нафта Urals, що надходить із заходу Росії, залишається конкурентоспроможною в порівнянні з сортами з країн Близького Сходу,

– зазначив аналітик Energy Aspects Цзянань Сан.

Чому Китай почав активніше скуповувати російську нафту?

На світовому ринку нафти уважно відстежують зміни потоків, оскільки президент США Дональд Трамп активізує дипломатичні зусилля, домагаючись припинення війни в Україні.

В рамках цих дій Вашингтон подвоїв тарифи на весь імпорт з Індії в покарання за закупівлі російської нафти, але утримався від подібних кроків щодо Китаю, перебуваючи в режимі торгового перемир'я з Пекіном.

Одне можна сказати точно: Трамп не стане робити те, що спочатку приречене на провал. Тиснути на Індію йому вдається, і це може дати результат. Але на Китай? Навряд чи,

– зазначив керівник відділу товарних ринків в Rystad Energy A/S Мукеш Сахдев.

Нещодавно Трамп заявив, що не буде підвищувати мита на китайські товари через закупівлі російської нафти, пославшись на досягнутий з Володимиром Путіним прогрес у переговорах про припинення війни.

Одночасно радник Білого дому з питань торгівлі Пітер Наварро назвав дії Індії "опортуністичними та вкрай руйнівними", але визнав, що Вашингтон не може дозволити собі подібні заходи щодо Китаю.

Важливо! Китайські НПЗ, найбільші в Азії, ймовірно, вже придбали 10-15 партій нафти Urals з постачанням в жовтні та листопаді. Це перевищує звичайний обсяг закупівель.

За інформацією трейдерів, в останні тижні Urals пропонувалася з премією в 1 долар за барель. При цьому додаткових знижок не спостерігалося через високий інтерес китайських НПЗ.

Не здивуюся, якщо найближчими днями Китай збільшить закупівлі листопадових партій, якщо ціни на Urals залишаться привабливими,

– заявив старший аналітик з сирої нафти в Kpler Муюй Сюй.

Як зазначається, зараз біля берегів Китаю стоять два танкери з Urals – "Георгій Маслов" і "Зеніт", кожен місткістю близько 1 мільйона барелів.

В найближчі тижні очікується прибуття в порт Чжоушань, де розташована база Zhejiang Petroleum & Chemical і стратегічні нафтосховища, ще декількох суден з російською нафтою.

Надлишкові російські обсяги все одно потрібно кудись подіти, і Китай може прийняти їх тільки в сховища. Без китайських закупівель російська нафта буде змушена дешевшати, щоб знайти нових покупців,

– додав Сахдєв.

За словами трейдерів, індійські переробники поки утримуються від закупівель, хоча отримують пропозиції по Urals.