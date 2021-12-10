Evergrande – це одна із найбільших китайських компаній. Проте забудовник має борг у розмірі понад 300 мільярдів доларів, з яким він намагався впоратися протягом останніх місяців. Загалом компанія заборгувала 171 банку та 121 фінансовій фірмі.

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Evergrande оголосив дефолт

Рейтингове агентство Fitch Ratings знизило кредитний рейтинг Evergrande та її дочірніх компаній до RD, що означає "обмежений дефолт". Тобто компанія формально оголосила дефолт, але поки що не почала процедуру банкрутства, ліквідації чи будь-які інші процеси, які могли б зупинити її діяльність, повідомляє The New York Times.

Таке рішення було ухвалено через те, що китайський забудовник не зміг виконати свої зобов'язання за облігаціями на 645 мільйонів доларів під 13% та 590 мільйонів доларів під 13,75%. Компанія Evergrande мала виплатити ці суми 6 грудня, і це з врахуванням пільгового періоду. Оголошення дефолту також відкриває шлях до масштабної реструктуризації боргів забудовника.

Evergrande оголосив дефолт / Фото Getty Images

До теми Крім того, у Evergrande вже заявили про готовність активно співпрацювати зі своїми іноземними кредиторами, щоб розробити план реструктуризації. Однак, зрозуміло, що Пекін відіграє свою роль, пише The New York Times.

Ця ситуація може вплинути на увесь ринок. По-перше, в інших компаній можуть виникнути проблеми з іноземними інвесторами, адже ті менш охоче будуть вкладати свої гроші. По-друге, банки Піднебесної, цілком ймовірно, будуть скорочувати обсяги кредитування.

Глава китайського центробанку заявив, що компанія Evergrande переживе щось схоже на типову реорганізацію, припускаючи, що фінансової допомоги не планується. Він зазначив, що ризик пов'язаний з Evergrande – це ринковий інцидент, який буде належним чином вирішено відповідно до принципів маркетизації та верховенства права, а права та інтереси кредиторів та інвесторів будуть захищені відповідно до закону.