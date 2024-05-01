Про те, як діяти у цій ситуації 24 Каналу ексклюзивно розповіли експерти з державного "Ощадбанку".

Варте уваги НБУ оприлюднив графік роботи банків та СЕП під час травневих свят

Що робити, коли переказали гроші не туди

Найперше власник банківської картки має звернутися до банку та повідомити про ситуацію, яка сталася. Після цього надавач платіжних послуг негайно повідомляє неналежного отримувача. Особа, яка отримала статус неналежного отримувача, повинна повернути кошти протягом трьох робочих днів.

Важливо! Також додають, що не існують комісії або інших видів фінансових стягнень за повернення коштів, які людина переказала не на ту банківську картку.

Водночас не варто забувати про ризик неповернення коштів. В Ощадбанку наголосили, що операції Р2Р є миттєвими. Тож, на практиці може бути ситуація, коли повернення коштів неможливе з причини відсутності коштів на рахунку одержувача. Проте подальше врегулювання цього питання відбувається між відправником і одержувачем коштів.

Що таке P2P-перекази Це технологічний процес обміну грошовими коштами між двома або більше особами без використання традиційних фінансових посередників, таких як банки чи фінансові установи.

Більше ексклюзивних матеріалів 24 Каналу: