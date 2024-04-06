В ексклюзивному коментарі 24 Каналу адвокати Анна Даніель та Станіслав Ліфлянчик розповіли, як захистити себе під час обміну валют поза банком. Зокрема, експерти виділили ключові правила та вимоги, про які варто знати.

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На які аспекти варто звертати увагу

Перш за все адвокат радить – не здійснюйте обмін валют у приватних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності та не мають відповідної ліцензії на грошові операції. Тому важливо звертати увагу в приміщенні "обмінника" на куточок споживача, де повинні бути розміщенні копії документів, що підтверджують форму діяльності цього СПД (суб'єкт підприємницької діяльності), ліцензії, актуальний курс валют тощо.

Анна Даніель Адвокатка Свідомий вибір місця, у якому здійснюються операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, лежить на самому громадянинові, який звертається до небанківських фінансових установ або операторів поштового зв'язку, які здійснюють торгівлю валютними цінностями в готівковій формі (обмін валют).

Коли і як перевіряти кошти

Після отримання коштів від касира, потрібно перевірити їх прямо на касі, зазначає Ліфлянчик:

Передивитися кожну купюру;

Перерахувати гроші;

Якщо купюра з якимись забрудненнями, позначками, розривами чи стара, то краще просити її замінити.

Зверніть увагу! Перераховувати та перевіряти отриману готівку важливо безпосередньо біля каси, аби це було зафільмовано на відеокамеру, яка обов’язково стоїть в "обміннику". За таких умов людину не зможуть звинуватити в підміні купюри чи в тому, що вона приховала щось.

Технічні вимоги до "обмінників"

Адвокатка Анна Даніель зазначила, що установа, яка проводить операції з готівковою валютою зобов’язана забезпечити відповідність приміщення структурних підрозділів до певних вимог:

Забезпечити обов’язкову реєстрацію та архівацію відеосигналу із зони робочого місця працівника структурного підрозділу установи, який здійснює операції із торгівлі валютою в готівковій формі, зони клієнтів біля робочого місця працівника структурного підрозділу установи та входу/виходу клієнтів до/з приміщень установи/структурного підрозділу строком не менше ніж 14 діб; Камери для відеонагляду повинні мати роздільну здатність не менше трьох мегапікселів; Система відеоспостереження має бути забезпечена безперебійним аварійним живленням. Аварійне живлення має забезпечити роботу цих систем не менше ніж 12 годин у разі відключення основних джерел електропостачання; Система відеоспостереження забезпечує: наявність у відеоматеріалах інформації про дату, час та найменування установи/структурного підрозділу, де встановлено відеореєстратор; відповідність технічним вимогам до якості фіксації відеосигналу, що відображають процес обслуговування клієнта, уключаючи процес приймання-передавання готівки та видачі квитанції реєстратора розрахункових операцій під час здійснення ним операції з купівлі/продажу іноземної валюти тощо.

Документи та відповідальність

Також Ліфлянчик наголосив, що касир в "обміннику" зобов’язаний видати відповідну "платіжку", яка буде підтверджувати проведення відповідної операції. Ба більше, краще її зберегти. Для прикладу, якщо у майбутньому з'ясують, що якісь купюри були підроблені, то людина буде спроможна довести, звідки вона отримала банкноти.

Станіслав Ліфлянчик Адвокат Якщо в "обміннику" необґрунтовано стверджують, що купюри якісь "не такі" і їх нібито не можуть прийняти або лише по зниженій вартості, то краще або піти в інший пункт обміну, ну або дзвонити на гарячу лінію Національного Банку України та повідомити про порушення.

У разі підтвердження скарги власник "обмінника" оштрафують, а також є ймовірність, що цього суб'єкта можуть позбавити ліцензії. Анна Даніель наголосила, що за наявності підстав, НБУ може вживати заходи впливу до компаній, що здійснюють торгівлю валютними цінностями з порушенням законодавства. Наприклад, у вигляді відкликання (анулювання) ліцензій на торгівлю валютами.

До теми! Більше про вимоги до обміну валют в Україні та чи мають право банки та обмінники відмовляти у проведенні операцій із банкнотами так званого "старого зразка".

Даніель, крім того, підмітила, що Нацбанк здійснює безвиїзний нагляд, позапланові виїзні перевірки відповідно до Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого низками постанов регулятора.