24 Канал поговорив з експертами, які розповіли, що потрібно робити задля того, аби успішно повернути гроші після завершення операції з обміну валюти.

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Що говорить "буква закону"

Адвокатка та кандидатка юридичних наук Анна Даніель повідомила, що порядок дій у разі виникнення такої ситуації прописаний у постанові Правління Національного банку України №2 від 2 січня 2019 року. По-перше, там вказано, що скасувати валютну операцію реально.

По-друге, у документі зазначено, якщо клієнт звертається із запитом про відмову операції з обміну коштів після проведення валютно-обмінної операції протягом 15 хвилин після її завершення та за умови надання, виданого банком, небанківською установою першого примірника квитанції/розрахункового документа РРО, то можна задовольнити цей запит та повернути гроші.

Алгоритм дій, наслідки та рекомендації

Колишній голова правління Інвестиційно-трастового банку Арсен Аванесян пояснив, що у світі фінансових транзакцій існує декілька сценаріїв, коли клієнти банків стикаються з необхідністю скасування валютних операцій. За його словами, цей запит викликає декілька питань і потребує компетентного керівництва для ефективного управління. Арсен Аванесян підмітив, що варто зробити для скасування валютної операції:

Перед тим як розпочати процес скасування операції, необхідно вивчити правила та політику банку. Кожна банківська установа має власні правила, терміни та процедури скасування операцій, і знання їх важливо для успішного завершення процесу.

Негайний зв'язок з банком – це перший і найважливіший крок. При цьому слід уточнити всі деталі процедури скасування операції та необхідні документи.

Надання всіх необхідних даних та документів, таких як посвідчення особи та підтвердження операції, є ключовим для успішного скасування операції.

Після звернення до банку важливо уважно дотримуватися інструкцій представників банку для ефективного вирішення ситуації.

Можливі наслідки! Аванесян додав, що скасування валютної операції може також призвести до фінансових втрат у вигляді комісій або зміни курсу валюти. Тож ці аспекти слід вираховувати при ухваленні відповідного рішення.

Ще Аванесян виділив такі рекомендації для скасування валютної операції:

Чим швидше людина звернеться до банку після здійснення операції, тим більше шансів буде на її успішне скасування.

Важливо зберігати всі пов'язані з операцією документи для уточнення деталей при зверненні до банку.

Ексглава правління Інвестиційно-трастового банку підкреслив, що скасування валютних операцій в українських банках не є непереборною проблемою при дотриманні правил та процедур банку.