О том, как действовать в этой ситуации 24 Каналу эксклюзивно рассказали эксперты из государственного "Ощадбанка".

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Что делать, когда перевели деньги не туда

Прежде всего владелец банковской карты должен обратиться в банк и сообщить о ситуации, которая произошла. После этого поставщик платежных услуг немедленно сообщает ненадлежащего получателя. Лицо, которое получило статус ненадлежащего получателя, должно вернуть средства в течение трех рабочих дней.

Важно! Также добавляют, что не существуют комиссии или других видов финансовых взысканий за возврат средств, которые человек перевел не на ту банковскую карточку.

В то же время не стоит забывать о риске невозврата средств. В "Ощадбанке" отметили, что операции Р2Р являются мгновенными. Поэтому, на практике может быть ситуация, когда возврат средств невозможен по причине отсутствия средств на счете получателя. Однако дальнейшее урегулирование этого вопроса происходит между отправителем и получателем средств.

Что такое P2P-переводы Это технологический процесс обмена денежными средствами между двумя или более лицами без использования традиционных финансовых посредников, таких как банки или финансовые учреждения.

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