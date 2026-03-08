Які ліміти на перекази діють?

Ще наприкінці 2024 року найбільші українські банки підписали з Нацбанком України меморандум про посилення контролю за грошовими операціями клієнтів.

Дивіться також Власні кошти на рахунку ФОП: як правильно переказати гроші чоловіку чи дружині

Зокрема, документ передбачає встановлення місячних обмежень на вихідні карткові перекази для українців, які не мають підтверджених доходів.

Тому у 2026 році діють такі обмеження на перекази з картки:

100 тисяч гривень на місяць – для клієнтів із низьким та середнім рівнем ризику (раніше межа становила 150 тисяч гривень);

50 тисяч гривень на місяць – для клієнтів із високим рівнем ризику.

Ліміти поширюються як на перекази за номером картки, так і за реквізитами IBAN.

Втім, якщо клієнт має офіційно підтверджений дохід, який перевищує встановлені межі, банк може переглянути обмеження після додаткової перевірки.

Водночас обмеження не застосовуються на деякі перекази:

між власними рахунками в одному або різних банках;

для оплати товарів і послуг, зокрема комунальних.

Важливо! Волонтери можуть переказувати більші суми, однак повинні документально підтвердити свою діяльність. Це може бути реєстрація благодійного фонду, лист від організації чи військової частини тощо.

Які суми обов'язково перевіряють?

Якщо клієнт намагається переказати суму понад встановлене обмеження, банк відхилить операцію. У випадку підозрілих або нетипових дій фінансова установа може навіть тимчасово заблокувати рахунок та вимагати документи на підтвердження законності коштів.

За відсутності пояснень банк може:

розірвати договір із клієнтом;

внести його до переліку неблагонадійних;

передати інформацію органам фінансового моніторингу.

Окрім того, відповідно до Закону про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, банки обов'язково перевіряють карткові операції на суму від 400 тисяч гривень. До таких належать:

міжнародні перекази;

операції політично значущих осіб;

транзакції, пов’язані з країнами-агресорами або офшорними юрисдикціями;

великі операції з готівкою;

діяльність е-резидентів, тобто іноземців чи людей без громадянства, які живуть і ведуть бізнес в Україні.

Зауважте! Карткові перекази до 30 тисяч гривень зазвичай не перевіряють, якщо вони не мають ознак ризикової поведінки.

Скільки можна переказувати за кордон?