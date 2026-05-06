Що про скандал кажуть в НБУ?

Тож уже 5 травня заступник голови правління Нацбанку Дмитро Олійник взяв участь у засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Він відповів на запитання нардепів щодо "Сенс Банку", а регулятор згодом опублікував свою офіційну позицію.

Насамперед у Нацбанку пояснили, що "Сенс Банк" націоналізували через загрози для фінансової стабільності та інтересів вкладників після запровадження санкцій проти його акціонерів.

Водночас обставини, які наразі розглядають у Раді, нібито не пов'язані з рішенням про націоналізацію, а окремі заяви учасників комісії можуть поставити під сумнів законність дій держави та створити ризики для розгляду справи в міжнародному арбітражі.

Довідка: "Сенс Банк" став державним у липні 2023 року, після чого уряд почав формування нового керівництва. До цього установа називалася "Альфа-банком" і належала російським олігархам, зокрема Михайлові Фрідману.

Регулятор також нагадав, що не брав участі в пошуку і відборі членів наглядової ради, адже це відбувалося за визначеною Кабміном конкурсною процедурою. І лише після того, як уряд призначив кандидатів, Нацбанк перевіряє їх на професійну придатність, ділову репутацію та незалежність. До процесу можуть залучати СБУ, Фонд гарантування вкладів та навіть іноземних партнерів.

У ситуації з "Сенс Банком" на момент погодження всі кандидати відповідали вимогам – окрім одного, документи якого повернули ще у вересні 2025 року. Важливо, що члени наглядової ради мають відповідати цим критеріям постійно, тож наразі Нацбанк проводить додаткову оцінку та окремо ініціює перевірку незалежності її голови Миколи Гладищенка.

Важливо! Голова наглядової ради "Сенс банку" вже тимчасово відсторонився від виконання повноважень, повідомили для ЕП ознайомлені співрозмовники. Таку інформацію про Гладищенка також підтвердив нардеп Ярослав Железняк.



Також Нацбанк розпочав адміністративне провадження з метою оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам СЕО банку Олексія Ступака.

Після націоналізації регулятор здійснював посилений нагляд за банком через його важливість для фінансової системи та ризики, пов'язані з діяльністю колишніх власників і менеджменту. Як наслідок – застосування "заходів впливу", 13 звернень Нацбанку до правоохоронців і податкової протягом 2023 – 2026 років, а також 4 листи до Держфінмоніторингу.

Тож звинувачення голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева в нібито "мовчазній згоді" регулятора щодо можливих схем у "Сенс Банку" вважають "маніпулятивними".

Вони (заяви Гетманцева – 24 Канал) спрямовані на дискредитацію діяльності регулятора та суперечать наявним фактам,

– додали в Нацбанку.

Окрім того, там заперечили будь-який вплив на тарифну політику банку та наголосили, що у 2023 – 2024 роках прибуток установи не розподілявся.

Що буде з "Сенс Банком" далі?