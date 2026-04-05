Які особливості переказу коштів?
Про особливості переказу грошей розповіли у Приватбанку.
Сьогодні з України за кордон можна надсилати перекази з будь-яких карток Приватбанку на міжнародні картки Visa або Mastercard будь-якого банку світу. Максимальний переказ – на суму до 100 тисяч гривень (в еквіваленті) на місяць.
Водночас обмежень на отримання переказів по Україні немає. Але діють тимчасові обмеження НБУ на зняття готівки з картки чи рахунку – 100 тисяч гривень на день.
Водночас з деякими країнами співпраця заборонена. Мова йде про такі держави:
- Росія;
- Білорусь;
- Ірак;
- Іран;
- КНДР;
- Куба;
- Сирія.
Водночас заборонені перекази до невизнаних територій:
- АР Крим;
- Придністровська Молдавська Республіка;
- Республіка Абхазія;
- Республіка Південна Осетія;
- Турецька республіка Північного Кіпру;
- Косово.
Зверніть увагу! Також не можна здійснювати перекази до Канади, США, Японії, Індії – це не дозволено внутрішнім законодавством цих країн.
Як переказати 100 тисяч гривень?
Також про деталі переказів розповіли в Укрпошті. Аби здійснити переказ від 30 тисяч гривень до 400 тисяч гривень (в еквіваленті за офіційним курсом), необхідно пред’явити:
- оригінал документа, що посвідчує особу;
- надати копії е-паспорта / е-паспорта для виїзду за кордон із застосунку Дія;
- оригінал реєстраційного номера облікової картки платника податків або сторінку паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків.
Крім того, слід заповнити опитувальник клієнта або повідомити оператору таку інформацію:
- прізвище, ім’я, по батькові (якщо використовується) отримувача коштів;
- адресу проживання отримувача (країна, область, місто, район, вулиця, будинок, індекс);
- прізвище, ім’я, по батькові (якщо використовується) відправника коштів;
- адресу проживання відправника та індекс; суму переказу.
Передайте оператору необхідні документи для перевірки, заповнений підписаний бланк і кошти для відправлення,
– додали в Укрпошті.
Важливо! Максимальна сума переказів не може перевищувати 399 999 гривень на день від одного відправника (або еквівалент цієї суми у доларах США або євро.
- Якщо людина відправила адресний переказ, то поштовий оператор сам проінформує одержувача про надходження адресного переказу.
- Якщо особа відправляла терміновий переказ, то має повідомити одержувачу контрольний номер переказу, суму і валюту приймання.
Зауважте! Терміновий переказ коштів можна здійснити лише в автоматизованому відділенні, а переслати його можна до Азербайджану, Казахстану, Молдови, Сербії та Португалії.
Що ще слід знати про перекази?
- У 2026 році діють певні обмеження щодо переказів. Можна переказати 100 тисяч гривень на місяць – для клієнтів із низьким та середнім рівнем ризику та 50 тисяч гривень на місяць – для клієнтів із високим рівнем ризику.
- Банк може переглянути обмеження. Але тільки якщо клієнт має офіційно підтверджений дохід.