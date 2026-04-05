Які особливості переказу коштів?

Про особливості переказу грошей розповіли у Приватбанку.

Сьогодні з України за кордон можна надсилати перекази з будь-яких карток Приватбанку на міжнародні картки Visa або Mastercard будь-якого банку світу. Максимальний переказ – на суму до 100 тисяч гривень (в еквіваленті) на місяць.

Водночас обмежень на отримання переказів по Україні немає. Але діють тимчасові обмеження НБУ на зняття готівки з картки чи рахунку – 100 тисяч гривень на день.

Водночас з деякими країнами співпраця заборонена. Мова йде про такі держави:

Росія;

Білорусь;

Ірак;

Іран;

КНДР;

Куба;

Сирія.

Водночас заборонені перекази до невизнаних територій:

АР Крим;

Придністровська Молдавська Республіка;

Республіка Абхазія;

Республіка Південна Осетія;

Турецька республіка Північного Кіпру;

Косово.

Зверніть увагу! Також не можна здійснювати перекази до Канади, США, Японії, Індії – це не дозволено внутрішнім законодавством цих країн.

Як переказати 100 тисяч гривень?

Також про деталі переказів розповіли в Укрпошті. Аби здійснити переказ від 30 тисяч гривень до 400 тисяч гривень (в еквіваленті за офіційним курсом), необхідно пред’явити:

оригінал документа, що посвідчує особу;

надати копії е-паспорта / е-паспорта для виїзду за кордон із застосунку Дія;

оригінал реєстраційного номера облікової картки платника податків або сторінку паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Крім того, слід заповнити опитувальник клієнта або повідомити оператору таку інформацію:

прізвище, ім’я, по батькові (якщо використовується) отримувача коштів; адресу проживання отримувача (країна, область, місто, район, вулиця, будинок, індекс); прізвище, ім’я, по батькові (якщо використовується) відправника коштів; адресу проживання відправника та індекс; суму переказу.

Передайте оператору необхідні документи для перевірки, заповнений підписаний бланк і кошти для відправлення,

– додали в Укрпошті.

Важливо! Максимальна сума переказів не може перевищувати 399 999 гривень на день від одного відправника (або еквівалент цієї суми у доларах США або євро.

Якщо людина відправила адресний переказ, то поштовий оператор сам проінформує одержувача про надходження адресного переказу.

Якщо особа відправляла терміновий переказ, то має повідомити одержувачу контрольний номер переказу, суму і валюту приймання.

Зауважте! Терміновий переказ коштів можна здійснити лише в автоматизованому відділенні, а переслати його можна до Азербайджану, Казахстану, Молдови, Сербії та Португалії.

