Які особливості переказу коштів?

Про особливості переказу грошей розповіли у Приватбанку.

Сьогодні з України за кордон можна надсилати перекази з будь-яких карток Приватбанку на міжнародні картки Visa або Mastercard будь-якого банку світу. Максимальний переказ – на суму до 100 тисяч гривень (в еквіваленті) на місяць.

Водночас обмежень на отримання переказів по Україні немає. Але діють тимчасові обмеження НБУ на зняття готівки з картки чи рахунку – 100 тисяч гривень на день.

Водночас з деякими країнами співпраця заборонена. Мова йде про такі держави:

  • Росія;
  • Білорусь;
  • Ірак;
  • Іран;
  • КНДР;
  • Куба;
  • Сирія.

Водночас заборонені перекази до невизнаних територій:

  • АР Крим;
  • Придністровська Молдавська Республіка;
  • Республіка Абхазія;
  • Республіка Південна Осетія;
  • Турецька республіка Північного Кіпру;
  • Косово.

Зверніть увагу! Також не можна здійснювати перекази до Канади, США, Японії, Індії – це не дозволено внутрішнім законодавством цих країн.

Як переказати 100 тисяч гривень?

Також про деталі переказів розповіли в Укрпошті. Аби здійснити переказ від 30 тисяч гривень до 400 тисяч гривень (в еквіваленті за офіційним курсом), необхідно пред’явити:

  • оригінал документа, що посвідчує особу;
  • надати копії е-паспорта / е-паспорта для виїзду за кордон із застосунку Дія;
  • оригінал реєстраційного номера облікової картки платника податків або сторінку паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Крім того, слід заповнити опитувальник клієнта або повідомити оператору таку інформацію:

  1. прізвище, ім’я, по батькові (якщо використовується) отримувача коштів;
  2. адресу проживання отримувача (країна, область, місто, район, вулиця, будинок, індекс);
  3. прізвище, ім’я, по батькові (якщо використовується) відправника коштів;
  4. адресу проживання відправника та індекс; суму переказу.

Передайте оператору необхідні документи для перевірки, заповнений підписаний бланк і кошти для відправлення,
– додали в Укрпошті.

Важливо! Максимальна сума переказів не може перевищувати 399 999 гривень на день від одного відправника (або еквівалент цієї суми у доларах США або євро.

  • Якщо людина відправила адресний переказ, то поштовий оператор сам проінформує одержувача про надходження адресного переказу.
  • Якщо особа відправляла терміновий переказ, то має повідомити одержувачу контрольний номер переказу, суму і валюту приймання.

Зауважте! Терміновий переказ коштів можна здійснити лише в автоматизованому відділенні, а переслати його можна до Азербайджану, Казахстану, Молдови, Сербії та Португалії.

Що ще слід знати про перекази?

  • У 2026 році діють певні обмеження щодо переказів. Можна переказати 100 тисяч гривень на місяць – для клієнтів із низьким та середнім рівнем ризику та 50 тисяч гривень на місяць – для клієнтів із високим рівнем ризику.
  • Банк може переглянути обмеження. Але тільки якщо клієнт має офіційно підтверджений дохід.