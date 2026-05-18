Яку суму можна переказувати родичам без перевірки банків
- У травні ліміти на P2P-платежі в Україні залишаться без змін.
- Родинні зв'язки не впливають на розмір ліміту, але можуть вплинути на оподаткування подарунків.
В Україні встановлено ліміти на перекази з картки на картку для фізичних осіб. Тобто, P2P-платежі. Їх необхідно дотримуватись, щоб не потрапити під перевірку банків.
Як зміняться ці ліміти у травні?
У травні ці ліміти не зазнають змін, повідомляє НБУ.
Потрібно розуміти, що ці ліміти є частиною політики регулятора. Йдеться саме про меморандум 2024 року. Нагадаємо, його підписання передбачало не тільки встановлення лімітів, а й – обмін інформацією між фінустановами України.
Це ініціатива банківського сектору, спрямована на зменшення тіньового сектору економіки, а також протидію терористичній і диверсійній діяльності Росії, що фінансується через використання "дропів". Вона має на меті унеможливлення використання карток та платіжної інфраструктури шахраями та іншими зловмисниками,
– наголошує Нацбанк.
Ліміти визначаються рівнем ризику, який присвоєно клієнту:
- 50 000 гривень – це ліміт для клієнтів із високою категорією ризику;
- 100 000 гривень – для клієнтів середнім рівнем ризику;
- 100 000 гривень – з низьким рівнем ризику.
Чи впливають родинні зв'язки на розмір ліміту?
Родинні зв'язки не впливають на розмір ліміту. Обмеження формується саме статусом клієнта.
Разом з цим, родинні зв'язки впливають на можливе оподаткування. Адже з подарунків між родичами 1 – 2 рівнів спорідненості не стягуються податки, повідомляє податкова.
Що ще важливо знати про ці ліміти?
Такі ліміти поширюються не тільки для переказів за номером банківської картки. Також вони актуальні для тих, що здійснюються за реквізитами IBAN.
Ліміти можуть бути переглянуті. Так відбувається, зокрема, коли клієнт має змогу підтвердити вищий дохід.
Щоб додатково убезпечити себе, варто вказати відповідне призначення переказу, якщо ви пересилаєте гроші близьким родичам. Наприклад: "Подарунок доньці на День народження", "Допомога мамі на лікування", "Допомога сину з оплатою квартири", "Подарунок бабусі на Новий рік".