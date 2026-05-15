Хто матиме проблеми через нові ліміти на перекази?

Обмеження не матимуть особливого впливу на підприємців, які працюють легально. Вони вдарять по учасниках фінансових схем, створених для уникнення оподаткування. Про це в коментарі 24 Каналу розповів економіст Олег Гетман.

Дивіться також Зміни у фінмоніторингу: що насправді чекає на українців

Українські банки в межах оновленого Меморандуму про забезпечення прозорості на ринку платіжних послуг домовилися посилити контроль за рахунками фізичних осіб-підприємців, які демонструють нетипову активність. Як пояснює експерт Олег Гетман, у справжніх ФОПів вона відрізняється від тієї, що мають учасники фінансових схем.

Нові ліміти на перекази коштів покликані мінімізувати використання бізнесом схем для зменшення податкового навантаження, як-от дроблення мереж, заниження оборотів, виведення готівки, ФОП замість найму тощо.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Олег Гетман Економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Справжній ФОП, який працює стабільно впродовж року, щомісяця має певний дохід, що плавно розподіляється. Наприклад, першого місяця – пів мільйона гривень, другого – пів мільйона, третього – 600 – 700 тисяч. У схемних, аномальних ФОПів, наприклад, третьої групи, пройшло відразу 5 мільйонів за перший місяць, 4 мільйони – за другий місяць. Далі ФОП відлежується до кінця року, а на наступний – знову працює в такому режимі.

Економіст зауважує, що ініціативу щодо моніторингу клієнтів для запобігання схемам з ухилення від податків виявила не держава, а саме банки.

Нагадаємо, що перший Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг підписали 10 грудня 2024 року за координації Національної асоціації банків України та Асоціації українських банків. Станом на початок 2026 року до нього долучилися понад 50 банків та фінансових установ.

Оновлений меморандум має на меті уніфікувати підходи банків до перевірки клієнтів на основі ризикоорієнтованого підходу. Станом на 14 травня його підписали 25 банків. Очікується, що в наступні місяці ця кількість зросте.

У "ФОПів-дропів", "ФОПів-обнальщиків" і в усіх тих, у кого аномальними ривками розподіляється річний ліміт, будуть складнощі. Тож прицільний нагляд буде за новоствореними ФОПами, а також за тими, які сплять, а потім прокидаються на місяць або ведуть аномальну нетипову активність. У всіх інших проблем не буде,

– говорить Олег Гетман.

Залежно від того, "високий" чи "низький" ризик клієнта, до нього банки застосовуватимуть посилені або спрощені заходи перевірки.

Довідково: схеми з "ФОПами-дропами" передбачають створення фіктивних фізосіб-підприємців, через рахунки яких "проганяють" кошти; ФОПи для "обналу" використовують, щоб легалізувати незаконні доходи.

Які обмеження на перекази встановлять для ФОПів, фізичних та юридичних осіб?

Згідно з оновленим текстом Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, підписаного 14 травня, для фізосіб, ФОПів та юридичних осіб передбачена диференціація лімітів на перекази. Вони залежать від ризик-профілю клієнта та запланованого обігу коштів та фінансових операцій за рахунком.

Для звичайних клієнтів – фізичних осіб без документально підтверджених доходів (крім зарплатних, волонтерів тощо), залежно від оцінки ризику, ліміт на перекази між картками й надалі становитиме від 50 тисяч гривень до 100 тисяч гривень на місяць. Однак з 1 вересня 2026 року обмеження поширяться також на перекази на рахунки юридичних осіб та ФОПів.

Для ФОПів та фізосіб, що займаються незалежною професійною діяльністю, передбачені обмеження на перекази залежно від групи, що набуватимуть чинності через деякий час після підписання змін до меморандуму. Особливу увагу банки приділятимуть новоствореним та "сплячим" ФОПам, які неактивні понад 6 місяців.

Ліміти на перекази для ФОП 1 групи становитимуть:

через 3 місяці після підписання змін – до 600 тисяч гривень на місяць;

через 6 місяців – до 400 тисяч гривень на місяць.

Для ФОП 2 та 3 групи обмеження визначили на наступному рівні:

через 3 місяці – до 3 мільйонів гривень на місяць;

через 6 місяців – до 1 мільйона гривень на місяць.

Підвищення ліміту можливе за умови документального обґрунтування, наприклад, сезонністю, капітальними витратами тощо.

Для нових та неактивних юридичних осіб, у яких виявлено більше двох ознак "компанії-оболонки" (існування тільки на папері), ліміти будуть такими: через 3 місяці після підписання змін – до 5 мільйонів гривень на місяць, а через 6 місяців – до 2 мільйонів гривень на місяць.

Зауважимо, що меморандум також передбачає обмін даними між банками про клієнтів, чия діяльність має ознаки підозрілості.

Що в Україні планують робити для обміну даними про підозрілих клієнтів?

Торік у жовтні у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про створення реєстру "дропів" для контролю за клієнтами банків, через рахунки яких здійснюють підозрілі фінансові операції. Відтоді як документ передали на опрацювання комітету, його стан проходження не змінювався.

Як зауважив економіст Олег Гетман, нині складно сказати, як банки планують реалізовувати обмін даними про клієнтів. Для цього потрібен законний механізм, який дозволить створити закритий реєстр з інформацією про підозрілих ФОПів чи юридичних осіб.

На думку Олега Гетмана, ухвалення законопроєкту є необхідним заходом для мінімізації схем з використанням ФОПів, а реєстр був би доступний тільки для фінустанов, тож про розголошення банківської таємниці не йшлося б. Надавачі платіжних послуг, які стикаються з "ФОПами-дропами", змогли б наповнювати реєстр даними про підозрілих суб'єктів.

Коли в одному банку закрили рахунок, можна відразу піти в інший і відкрити новий. У нас 60 банків, так можна довго в ці ігри грати. Якщо буде реєстр "чорних" суб'єктів, то в інших банках теж будуть або не відкривати рахунки, або відкриватимуть рахунок з умовним лімітом 10 тисяч гривень на місяць, тож займатися схемами стане вже нецікаво,

– підсумовує економіст.

З пояснювальної записки до законопроєкту про реєстр "дропів" відомо, що його актуальність обумовлена збільшенням випадків використання банківських послуг для нелегальної діяльності.