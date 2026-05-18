Как изменятся эти лимиты в мае?
В мае эти лимиты не изменятся, сообщает НБУ.
Нужно понимать, что эти лимиты являются частью политики регулятора. Речь идет именно о меморандуме 2024 года. Напомним, его подписание предусматривало не только установление лимитов, но и – обмен информацией между финучреждениями Украины.
Это инициатива банковского сектора, направлена на уменьшение теневого сектора экономики, а также противодействие террористической и диверсионной деятельности России, финансируемой через использование "дропов". Она имеет целью предотвращение использования карточек и платежной инфраструктуры мошенниками и другими злоумышленниками,
– отмечает Нацбанк.
Лимиты определяются уровнем риска, который присвоен клиенту:
- 50 000 гривен – это лимит для клиентов с высокой категорией риска;
- 100 000 гривен – для клиентов со средним уровнем риска;
- 100 000 гривен – с низким уровнем риска.
Влияют ли родственные связи на размер лимита?
Родственные связи не влияют на размер лимита. Ограничение формируется именно статусом клиента.
Вместе с этим, родственные связи влияют на возможное налогообложение. Ведь с подарков между родственниками 1 – 2 уровней родства не взимаются налоги, сообщает налоговая.
Что еще важно знать об этих лимитах?
Такие лимиты распространяются не только для переводов по номеру банковской карты. Также они актуальны для тех, что осуществляются по реквизитам IBAN.
Лимиты могут быть пересмотрены. Так происходит, в частности, когда клиент имеет возможность подтвердить более высокий доход.
Чтобы дополнительно обезопасить себя, стоит указать соответствующее назначение перевода, если вы пересылаете деньги близким родственникам. Например: "Подарок дочери на День рождения", "Помощь маме на лечение", "Помощь сыну с оплатой квартиры", "Подарок бабушке на Новый год".