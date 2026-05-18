Как изменятся эти лимиты в мае?

В мае эти лимиты не изменятся, сообщает НБУ.

Нужно понимать, что эти лимиты являются частью политики регулятора. Речь идет именно о меморандуме 2024 года. Напомним, его подписание предусматривало не только установление лимитов, но и – обмен информацией между финучреждениями Украины.

Это инициатива банковского сектора, направлена на уменьшение теневого сектора экономики, а также противодействие террористической и диверсионной деятельности России, финансируемой через использование "дропов". Она имеет целью предотвращение использования карточек и платежной инфраструктуры мошенниками и другими злоумышленниками,

– отмечает Нацбанк.

Лимиты определяются уровнем риска, который присвоен клиенту:

50 000 гривен – это лимит для клиентов с высокой категорией риска;

100 000 гривен – для клиентов со средним уровнем риска;

100 000 гривен – с низким уровнем риска.

Влияют ли родственные связи на размер лимита?

Родственные связи не влияют на размер лимита. Ограничение формируется именно статусом клиента.

Вместе с этим, родственные связи влияют на возможное налогообложение. Ведь с подарков между родственниками 1 – 2 уровней родства не взимаются налоги, сообщает налоговая.

Что еще важно знать об этих лимитах?