Як зміняться ці ліміти у травні?

У травні ці ліміти не зазнають змін, повідомляє НБУ.

Читайте також Ощадбанку вдалося: рішення щодо затриманих інкасаторів повністю скасовані

Потрібно розуміти, що ці ліміти є частиною політики регулятора. Йдеться саме про меморандум 2024 року. Нагадаємо, його підписання передбачало не тільки встановлення лімітів, а й – обмін інформацією між фінустановами України.

Це ініціатива банківського сектору, спрямована на зменшення тіньового сектору економіки, а також протидію терористичній і диверсійній діяльності Росії, що фінансується через використання "дропів". Вона має на меті унеможливлення використання карток та платіжної інфраструктури шахраями та іншими зловмисниками,

– наголошує Нацбанк.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Ліміти визначаються рівнем ризику, який присвоєно клієнту:

50 000 гривень – це ліміт для клієнтів із високою категорією ризику;

100 000 гривень – для клієнтів середнім рівнем ризику;

100 000 гривень – з низьким рівнем ризику.

Чи впливають родинні зв'язки на розмір ліміту?

Родинні зв'язки не впливають на розмір ліміту. Обмеження формується саме статусом клієнта.

Разом з цим, родинні зв'язки впливають на можливе оподаткування. Адже з подарунків між родичами 1 – 2 рівнів спорідненості не стягуються податки, повідомляє податкова.

Що ще важливо знати про ці ліміти?