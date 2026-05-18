Які рішення щодо інкасаторів були скасовані?

18 травня Генеральна дирекція поліції у справах іноземців Угорщини скасувала низку рішень щодо українських інкасаторів, які були незаконно затримані раніше, повідомляє Ощадбанк.

Які саме рішення було скасовано:

рішення про депортацію;

рішення про трирічну заборону на в'їзд і перебування на території Шенгенської зони

Окрім цього, угорська сторона погодила видалення відповідних записів з державних реєстрів. Це має відбутися негайно.

Чому Угорщина скасувала ці рішення?

Ощадбанк намагався оскаржити рішення угорської сторони. Цей процес був доволі повільним та складним. Показовим є те, що угорці навіть не стали очікувати завершення судового розгляду. Фактично, угорська сторона самостійно скасувала раніше застосовані обмеження.

Підставою для ухвалення такого рішення стало офіційне повідомлення компетентного органу з питань конституційного захисту Угорщини про відкликання попередніх висновків щодо нібито загрози національній безпеці з боку українських громадян,

– йдеться у повідомленні Ощадбанку.

Голова правління Ощадбанку, що й очолював команду банку в Угорщині – Юрій Каціон наголошує на важливості цього кроку. Адже "перемога" Ощадбанку захищає права людей та репутацію банку, у тому числі й – на міжнародній арені.

Юрій Каціон Голова правління Ощадбанку Ця перемога демонструє, що системна правова позиція, дипломатична підтримка та послідовність у захисті національних інтересів дають результат навіть у найскладніших міжнародних ситуаціях. Вдячні за підтримку у відстоюванні законних інтересів державного банку Президенту України, НБУ та МЗС України.

Чому Угорщина впровадила ці обмеження?

Вказанні обмеження були впроваджені 6 березня. У цей же день 7 співробітників служби інкасації Ощадбанку, які були незаконно затримані правоохоронними органами Угорщини, повернулись на українську територію, повідомляє Ощадбанк.

Нагадаємо, сама подія відбулася 5 березня. Тоді було затримано:

2 інкасаторські автівки Ощадбанку;

бригаду інкасаторів.

Працівники українського банку перевозили з Відня до Києва золото та валюту. Фактично, Угорщина була лише транзитом на цьому шляху.

Перевезення здійснювалось у межах міжнародної угоди між Ощадбанком та Райффайзен Банк Австрія, вантаж було оформлено відповідно до міжнародних правил перевезень та чинних європейських митних процедур,

– вказує банк.

