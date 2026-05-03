Можна заробити понад 300 тисяч: як розбагатіти на пам'ятних монетах НБУ

Українці можуть заробити сотні тисяч гривень на монетах, випущених Національним банком. Особливо, якщо йдеться про пам'ятні екземпляри, викарбувані із дорогоцінних металів.

Яка золота монета коштує понад 300 тисяч?

Найдорожче продаються пам'ятні монети НБУ, виготовлені з золота, свідчать дані аукціону Violity.

Однак з найдорожчих монет, представлена на ньому, називається "Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України".

Цю монету НБУ карбував із золота у 2019 році тиражем усього 1 500 штук. Номінал монети складає 100 гривень;. Вона має пробу золота 900, а маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1.

Присвячена пам'ятна монета ухваленню Томосу, який офіційно затверджує канонічний автокефальний статус Православної церкви України як однієї з 15 помісних православних церков.

Реверс монети

На аверсі зображений Вселенський Патріарх Варфоломія, який підписує Томос. Розміщені написи: «Благословляємо та проголошуємо православну церкву в Україні автокефальною"

Аверс монети

На аверсі угорі півколом знаходиться напис: "Від хрещення до Томосу: тисячолітній шлях української церкви". Також зображений малий Державний герб та написи; "Україна" і "100 гривень".

Власник монети за екземпляр у футлярі хоче отримати на аукціоні 345 тисяч гривень.

Зауважте! В офіційному інтернет-магазині Нацбанку монета спочатку коштувала 118 789 гривень.

Яка срібна монета коштує понад 150 тисяч?

На тому ж аукціоні вдвічі дешевше, але теж дорого продається срібна монета "Хортиця на Дніпрі - колиска українського козацтва". Коштує такий екземпляр 155 тисяч гривень.

Монета присвячена острову Хортиця, який є не лише символом українського козацтва, але й унікальною пам'яткою природи, історії та археології.

Карбували монету ще у 2010 році зі срібла. Її номінал складає 50 гривень, а тираж – теж 1 500 штук. Маса дорогоцінного металу в чистоті становить 500 грамів.

Реверс монети

На реверсі зображений козак, що б'є у литаври, які запорожці використовували під час урочистостей та важливих моментів життя. Праворуч викарбувані слова з поезії Тараса Шевченка "І мертвим, і живим…". Тут же присутнє стилізоване зображення острова Хортиця.

Аверс монети

На аверсі знаходиться малий Державний герб, напис "Національний банк України" і фрагмент історико-культурного комплексу "Запорізька Січ". Також на передньому плані розміщена композиція з бандури, козацьких клейнодів і зброї, а ліворуч – номінал монети.

Власник продає монету теж у футлярі.

Важливо! Також можна непогано заробити на пам'ятних монетах НБУ із серії монет "Сили безпеки і оборони України". Так, фінансовий аналітик Олексій Козирєв для порталу "Мінфін" розповів, що набір таких монет у сувенірній упаковці за кілька років здорожчав у 6 разів.

Яка найдорожча монета України?

Найдорожчу українську монету викарбували на Монетному дворі Національного банку ще у 2012 році. Її випуск приурочили до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Офіційна назва цієї пам’ятної монети – "Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012 року". Вона виготовлена із золота, а її маса становить 500 грамів, що робить її однією з найбільш масивних серед пам'ятних монет.

На момент випуску вартість монети оцінювалася приблизно у 350 тисяч гривень. Зараз же на вторинному ринку її ціна може сягати вже кількох мільйонів гривень, що пояснюється обмеженим тиражем. Випустили усього трохи більше сотні екземплярів.