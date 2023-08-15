Складний вибір для Кремля: чи реально зупинити обвал рубля

На ринку уже зафіксували перші реакції рубля на останнє рішення російського центрального банку. У зв'язку з цим 24 Канал поцікавився в українського економіста про сучасні реалії та перспективи рубля.

У вівторок, 15 серпня, Банк Росії підвищив ключову ставку відразу на 3,5 пункти до 12%. Регулятор пішов на такий крок після стрімкого знецінення національної валюти та критики від помічника Путіна.

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Реакція російського рубля на рішення центробанку

На початку торгів російська валюта почала трохи відновлювати позиції на ринку. На щастя, така динаміка тривала недовго, а нацвалюта агресора повернулася до знецінення. Згідно з даними Bloomberg, ситуація на ринку валют змінювалася таким чином:

Після екстреного засідання центробанку Росії курс долара впав до 95,11 рубля. Але вже за кілька годин американська валюта знову почала зміцнювати позиції, досягнувши позначки на рівні 98,17 рубля ;

; Аналогічну динаміку демонструє також євро: спершу ця валюта ослабла до 104 рублів. Однак євро уже подорожчало вище 107 рублів.

Що було до цього

У перший день тижня російський рубль зафіксував стрімкий обвал на ринку. Вартість долара та євро перетнула критично важливу психологічну позначку – 100 рублів. Варто наголосити, що національна валюта агресора демонструє від'ємну динаміку від початку року.

За цей період рубль ослаб приблизно на. Ба більше, російська грошова одиниця потрапила до трійки найслабших валют у світі серед ринків, які розвиваються.

Крім того, досить важливі зміни на ринку валют у Росії зафіксували після спроби заколоту Пригожина. Відтоді знецінення рубля досить істотно пришвидшилося. До того ж агресор має такі проблеми як потужні санкційні обмеження, зменшення обсягів експорту газу та нафти, які мають критично важливе значення для бюджету й Кремля, а також відтік капіталу.

Ще один важливий нюанс Росія частково отримує прибутки у валютах, які не є вільно конвертованими. Зокрема, йдеться про індійську рупію. Тож росіяни не надто розуміють, що робити з цими коштами.

Видання The Economist наголошує, що наразі перед Кремлем постав вибір: чи скоротити витрати, в тому числі військові, аби зменшити обсяги імпорту. В іншому випадку удар на себе прийме цивільна економіка. В умовах зростання інфляції та ключової ставки призведе до слабшої купівельної спроможності жителів Росії. Зокрема, вони зможуть купувати менше імпортних товарів.

Економіст пояснив, що тисне на рубль

В ексклюзивному коментарі для 24 Каналу український економіст Олег Гетман розповів про поточну ситуацію з рублем та окреслив його перспективи.

Перш за все Гетман заявив, що обвал рубля – це результат планомірної роботи різних країн та міжнародних організацій щодо зменшення обсягів експорту з Росії. Зокрема, йдеться про скорочення нафтогазових доходів, валютного виторгу тощо.

У результаті до Росії "заходить" менше валюти, а також фіксують зменшення обсягів податків до бюджету. З іншої сторони агресор стикається з відтоком капіталу. Також зменшення доходів намагалися компенсувати девальвацією рубля. Таким чином, у Росії латали дірки у бюджеті, й частково їм це вдається.

Проте за це "платять" росіяни, адже девальвація призводить до інфляції та біднішання звичайних громадян. Щодо останнього рішення російського центробанку про підвищення ставки, то варто враховувати, що ця міра також має свою ціну.

Олег Гетман Економіст Підвищення ключової ставки призводить до здорожчання грошових коштів, ресурсів. Тож економічне зростання сповільнюється, споживчий попит зменшується. Це все призведе до зменшення ВВП. Також не думаю, що це завадить подальшій девальвації рубля. Це може лише трохи пригальмувати процес, але не зупинити

У Росії залишається не так багато інструментів для утримання ситуації на більш менш стабільному рівні. По-перше, вони можуть використовувати кошти з Фонду національного добробуту. Ще одна опція – скорочення імпорту, аби не вимивалася валюта. Крім того, перейти до фіксованого курсу долара.

Є певні інструменти, але немає оптимального виходу. При таких потужних санкціях, скороченню обсягів експорту та податкових надходжень, не вдасться уникнути шкоди для економіки за будь-якого сценарію.