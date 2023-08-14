Знецінення рубля не змогли стримати навіть останні інтервенції російського центрального банку. Зокрема, регулятор навіть призупинив придбання іноземних валют до кінця року.

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Новий обвал рубля

У понеділок, 14 серпня 2023 року, на ринку зафіксували істотний обвал рубля щодо долара США. Йдеться про курс на рівні 100 рублів за 1 долар. Це сталося вперше з перших тижнів березня 2022 року. Тоді як євро коштує понад 110 рублів, згідно з даними Investing.com.

Загалом з початку поточного року рубль ослаб приблизно на 25% стосовно американського долара. На цьому тлі російська грошова одиниця навіть потрапила до трійки найслабших валют у світі серед країн, які розвиваються.

Курс рубля впав майже вдвічі, якщо порівнювати з червнем минулого року. Тоді російська валюта досягла пікового значення та мала майже у два рази сильніші позиції на ринку. Найбільше на рубль тиснуть такі фактори:

Збільшення військових витрат Росії;

Скорочення обсягів фінансових надходжень від експорту;

Потужні санкції колективного Заходу проти Росії;

Зростання темпів відтоку капіталу з Росії.

До теми! Очільниця російського центрального банку Ельвіра Набіулліна досить часто заявляла про погіршення умов зовнішньої торгівлі для офіційної Москви. Мовляв, це одна з ключових причин знецінення рубля.

Нагадаємо, що на початку серпня російський рубль стрімко обвалився стосовно китайського юаня. Валюта зафіксувала найгірший результат за рік на ринку в цій парі.