Знецінення рубля не змогли стримати навіть останні інтервенції російського центрального банку. Зокрема, регулятор навіть призупинив придбання іноземних валют до кінця року.
Варте уваги Як зробити перші кроки до фінансового успіху: поради та підказки
Новий обвал рубля
У понеділок, 14 серпня 2023 року, на ринку зафіксували істотний обвал рубля щодо долара США. Йдеться про курс на рівні 100 рублів за 1 долар. Це сталося вперше з перших тижнів березня 2022 року. Тоді як євро коштує понад 110 рублів, згідно з даними Investing.com.
Загалом з початку поточного року рубль ослаб приблизно на 25% стосовно американського долара. На цьому тлі російська грошова одиниця навіть потрапила до трійки найслабших валют у світі серед країн, які розвиваються.
Курс рубля впав майже вдвічі, якщо порівнювати з червнем минулого року. Тоді російська валюта досягла пікового значення та мала майже у два рази сильніші позиції на ринку. Найбільше на рубль тиснуть такі фактори:
- Збільшення військових витрат Росії;
- Скорочення обсягів фінансових надходжень від експорту;
- Потужні санкції колективного Заходу проти Росії;
- Зростання темпів відтоку капіталу з Росії.
Нагадаємо, що на початку серпня російський рубль стрімко обвалився стосовно китайського юаня. Валюта зафіксувала найгірший результат за рік на ринку в цій парі.