На яких умовах Угорщина готова повернути авто?

Передача арештованих автомобілів має відбутися у четвер вранці, повідомляє "Європейська правда".

Зверніть увагу! Адвокатів української сторони повідомили про цей намір слідчі угорської Національної служби податків і митниці.

На теперішній час, інформація про стан автомобілів відсутня, Зокрема, невідомо, які пошкодження було здійснено під час зламу сейфа.

Аби залишити золото та валюту в Угорщині, раніше угорська влада ухвалила спеціальний закон. Нагадаємо, його розглядали в екстреному порядку.

Згідно з цим рішенням, цінності Ощадбанку мають залишатися як мінімум протягом 60 днів на угорській території. В цей час відбуватиметься розслідування повідомляється в документі.

Мета використання та призначення незвично великої суми готівки й золота, а також правові підстави їхнього транспортування територією Угорщини на місці перевірки не були з'ясовані, й перевезення здійснювалося з порушенням звичайної міжнародної практики,

– пояснив ухвалення цього закону уряд Угорщини.

Важливо! За ухвалення цього закону проголосувало 119 представників угорського парламенту.

Що важливо знати про вилучення коштів у українських інкасаторів?