Які ліміти встановленні для зняття готівки в Україні?
Наприклад, у 2026 році власники карток "Приватбанку" можуть знімати в банкоматах 100 тисяч гривень на добу, але не більше 40 тисяч гривень протягом трьох годин, про що повідомили на сайті банку.
За послугою "Зняти без картки" обмеження наразі такі:
- перше зняття – 4 тисячі гривень протягом 24 годин;
- подальші операції – 4 тисячі гривень за раз, але не більше п’яти транзакцій на добу.
Зверніть увагу! Зняття готівки на касі, за кордоном, у магазинах, на заправках тощо мають інші обмеження та правила.
З Monobank ситуація дещо інша. Згідно з інформацією банку, зняти готівку можна без додаткових комісій або з мінімальними витратами у банкоматах наступних банків:
- A-Банк;
- Universal Bank;
- Укргазбанк.
Добові ліміти становлять до 100 тисяч гривень (у валютному еквіваленті) на один рахунок та до 300 тисяч гривень (в еквіваленті) на всі рахунки.
Водночас в Ощадбанку діють стандартні ліміти на зняття готівки з карток масового сегменту– це 10 тисячі гривень на добу в банкоматах. Про це повідомили у медіа Новини.LIVE.
Ліміти можна налаштувати у додатку Ощад 24 або зателефонувати на гарячу лінію банку,
– йдеться у матеріалі.
Зокрема з однієї картки впродовж 3 годин можна зняти лише 25 тисяч гривень. Якщо потрібна більша сума – можна знайти ще один банкомат або прийти у відділення банку, де можна буде зняти одразу всю потрібну суму.
Зауважте! Загальні максимальні ліміти на добу залишаються у розмірі 100 тисяч гривень.
Які ще новини щодо банків слід знати українцям?
- У квітні 2026 року ліміти на грошові перекази залишаються чинними. Таким чином, 100 тисяч гривень – це наразі ліміт для клієнтів із низьким та середнім рівнем ризику. А 50 тисяч гривень – це вже для клієнтів із високою категорією ризику.
- Водночас передбачена комісія за зняття готівки за кордоном. Наприклад, Monobank та "Приватбанк" встановили ліміт у 2% від суми.