На каких условиях Венгрия готова вернуть авто?

Передача арестованных автомобилей должна состояться в четверг утром, сообщает "Европейская правда".

Обратите внимание! Адвокатов украинской стороны сообщили об этом намерении следователи венгерской Национальной службы налогов и таможни.

В настоящее время, информация о состоянии автомобилей отсутствует, В частности, неизвестно, какие повреждения были осуществлены во время взлома сейфа.

Чтобы оставить золото и валюту в Венгрии, ранее венгерские власти приняли специальный закон. Напомним, его рассматривали в экстренном порядке.

Согласно этому решению, ценности Ощадбанка должны оставаться как минимум в течение 60 дней на венгерской территории. В это время будет происходить расследование сообщается в документе.

Цель использования и назначения необычно большой суммы наличности и золота, а также правовые основания их транспортировки по территории Венгрии на месте проверки не были выяснены, и перевозка осуществлялась с нарушением обычной международной практики,

– объяснило принятие этого закона правительство Венгрии.

Важно! За принятие этого закона проголосовало 119 представителей венгерского парламента.

Что важно знать об изъятии средств у украинских инкассаторов?