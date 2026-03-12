На каких условиях Венгрия готова вернуть авто?
Передача арестованных автомобилей должна состояться в четверг утром, сообщает "Европейская правда".
Обратите внимание! Адвокатов украинской стороны сообщили об этом намерении следователи венгерской Национальной службы налогов и таможни.
В настоящее время, информация о состоянии автомобилей отсутствует, В частности, неизвестно, какие повреждения были осуществлены во время взлома сейфа.
Чтобы оставить золото и валюту в Венгрии, ранее венгерские власти приняли специальный закон. Напомним, его рассматривали в экстренном порядке.
Согласно этому решению, ценности Ощадбанка должны оставаться как минимум в течение 60 дней на венгерской территории. В это время будет происходить расследование сообщается в документе.
Цель использования и назначения необычно большой суммы наличности и золота, а также правовые основания их транспортировки по территории Венгрии на месте проверки не были выяснены, и перевозка осуществлялась с нарушением обычной международной практики,
– объяснило принятие этого закона правительство Венгрии.
Важно! За принятие этого закона проголосовало 119 представителей венгерского парламента.
Что важно знать об изъятии средств у украинских инкассаторов?
Украинских инкассаторов захватили венгерские силы. Были задержаны не только работники украинского Ощадбанка, но и изъято авто и ценности. 6 марта стало известно о возвращении инкассаторов на территорию Украины. Авто, валюта и золото, при этом, оставались в Венгрии.
Как показывают данные Ощадбанка, в украинских инкассаторов было 35 миллионов евро, 40 миллионов долларов и 9 золотых слитков по 1 килограмму каждый. Эти ценности перевозились, согласно международным правилам.
Зеленский отреагировал на действия Венгрии. Он назвал такие действия бандитизмом. НБУ, в свою очередь, обратился в международные инстанции.