Що відомо, щодо про рішення угорського уряду, відносно грошей Ощадбанку?

Документ, який підписав Орбан, має назву: "Про необхідні заходи у зв’язку з незвично великою кількістю готівки та золотих зливків, що перевозилися територією Угорщини, з метою захисту національних інтересів безпеки держави", повідомляє "Європейська правда".

Мета використання та призначення незвично великої суми готівки й золота, а також правові підстави їх транспортування територією Угорщини на місці перевірки не були з'ясовані, і перевезення здійснювалося не відповідно до звичайної міжнародної практики,

– обґрунтував ситуацію уряд Угорщини.