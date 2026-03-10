Чому чинній владі Угорщини вигідне загострення відносин з Україною?

Українську тему використовують для політичної боротьби всередині Угорщини, яка триває між Віктором Орбаном та його опонентом Петером Мадяром. Про це в коментарі 24 Каналу розповів економіст Іван Ус.

Як зауважив експерт, готівкову валюту до України через Угорщину перевозили не вперше, проте саме напередодні виборів стався інцидент із затриманням інкасаторів Ощадбанку.

Іван Ус Кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Зараз Угорщина живе однією датою – це 12 квітня, тому що в цей день вибори. За наявними прогнозами, партія Орбана "Фідес" ці вибори програє, а виграє партія Мадяра "Тиса". У цьому плані зрозуміло, що Орбан робить основну ставку на позиціонування себе як антиукраїнського політика, який рятує Європу від ризиків з України, зокрема – трансферу війни. Звісно, Мадяр займає іншу позицію.

На думку економіста Івана Уса, до результатів виборів Україні варто утриматися від контактів з Угорщиною, аби не дати її чинній владі використати нові інформаційні приводи у власних інтересах.

Наша тема стає основною їхньої внутрішньополітичної боротьби. І будь-які висловлювання по Угорщині миттєво використовують їхні політехнологи, які, за даними Петра Мадяра, найняті Росією. Бажано дочекатись 12 квітня. Якщо результати будуть такі, як в опитуваннях, партія Тиса Мадяра виграє ці вибори і це буде інша Угорщина. Не скажу, що повністю проукраїнська, але інша,

Подібну думку в коментарі 24 Каналу висловив також політолог Артем Бронжуков, наголосивши, що перед виборами Орбан хоче нагнітати ситуацію для мобілізації виборців і покращення свого рейтингу. Тому Україні потрібно абстрагуватися від цього конфлікту.

Нагадаємо, що лідер угорської опозиції і очільник партії "Тиса" Петер Мадяр заявив про те, що російські розвідники прибули до Будапешта, аби вплинути на результати виборів і допомогти утримати при владі чинного прем'єра Віктора Орбана.

Політик закликав Росію не втручатися у вибори в Угорщині, а в разі перемоги пообіцяв підтримувати збалансовані відносини.

Що відомо про затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині?

5 березня 2026 року у Будапешті силовики Угорщини затримали сімох співробітників служби інкасації Ощадбанку, які пересувалися на двох автомобілях банку. Вони перевозили готівку та золото з Австрії до України в межах контракту з Raiffeisen Bank International .

. Українську сторону не допускали до своїх громадян. Згодом інкасаторів звільнили та повернули до України. За інформацією Міністерства закордонних справ України, затриманих упродовж 28 годин тримали в кайданках і перевозили із зав'язаними очима. У них вилучили особисті речі та мобільні телефони, а також не дозволяли повідомити рідних або дипломатичні установи про місце свого перебування.

і перевозили із зав'язаними очима. У них вилучили особисті речі та мобільні телефони, а також не дозволяли повідомити рідних або дипломатичні установи про місце свого перебування. Увечері 9 березня уряд Віктора Орбана затвердив постанову про вилучення грошей Ощадбанку. Йдеться про 40 мільйонів доларів США, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота . В Угорщині це назвали "незвично великою кількістю готівки та золотих злитків", яку перевозили територією країни, й апелювали до невідповідності міжнародним практикам.

. В Угорщині це назвали "незвично великою кількістю готівки та золотих злитків", яку перевозили територією країни, й апелювали до невідповідності міжнародним практикам. Як повідомляли в Ощадбанку, транспортування готівки наземним транспортом в умовах повномасштабної війни є єдиним можливим варіантом для України, адже авіаперевезення недоступні. Його здійснювали в межах міжнародної угоди.

З чим в Угорщині пов'язують затримання інкасаторів?