Нацбанк готує оновлену купюру: яка банкнота зміниться у 2026 році

Національний банк України планує випустити оновлену купюру у 2026 році. Йдеться про банкноту номіналом 100 гривень.

Яку оновлену купюру представить НБУ?

Про модифікацію цих коштів планують повідомити додатково, про що розказав директор Департаменту грошового обігу НБУ Олега Проходи в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Річ у тім, що ще в серпні 2024 року Нацбанк почав випуск модифікованих грошей. Такі банкноти відрізняються від інших дизайном – на них розмістили відоме гасло "Слава Україні! Героям слава!"

Олег Прохода зазначив, що в обіг ввели банкноти номіналом 50, 500, а також 1 000 гривень.

Торік вже з'явились модифіковані банкноти 20 гривень.

А з 25 лютого цього року, в межах планового випуску, НБУ випустив купюру номіналом 200 гривень з цим гаслом.

Однак інші елементи дизайну та захисту банкнот змін не зазнали, а ще Нацбанк залишив без "нововведень" описи та зображення.

До речі, незабаром ми завершимо цей процес і випустимо в обіг і модифіковані 100 гривень в цьому році. Про це повідомимо додатково,

– сказав Прохода.

Крім того, Національний банк зараз вивчає та впроваджує світовий досвід, що стосується розроблення дизайну та захисту. І деякі з цих рішень навіть з'являються на банкнотах.

Цікаво! Ба більше, модифіковані банкноти номіналом 50 гривень, а також 20 гривень, НБУ залакував, щоб вони змогли довше перебувати в обігу та користуванні.

Нагадаємо, що Національний банк України також ухвалив рішення про заміну низки банкнот. Замість купюр українці будуть використовувати обігові монети.

Нацбанк прагне замінити купюри номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень. Зміни набудуть чинності 2 березня 2026 року.

З 2 березня ці банкноти не можна буде використовувати.

Що ще слід відомо про рішення НБУ?