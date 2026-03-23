Який офіційний курс валют 23 березня?
Таким чином, офіційний курс долара США 23 березня торгується по 43,82 гривні. Тобто ціна американської валюти збільшилася на 7 копійок проти 11 березня. Водночас офіційний курс євро становить 50,68 гривні, отже його ціна зросла на 18 копійок, про що повідомляє Нацбанк.
Читайте також Такі євро не варто навіть тримати в руках: НБУ попередив українців
А от 24 березня курс валют буде таким:
- долар – 43,83 гривні (+1 копійка);
- євро – 50,88 гривні (+20 копійок).
Який курс у банках та обмінниках 23 березня?
Нагадаємо, що станом на ранок 23 березня, купівля долара в банках коштувала в середньому по 43,55 гривні (без змін), а продаж по – по 44,14 гривні (-1 копійка). Купівля євро ж проходила по 50,25 гривні (-15 копійок), а продаж – вже по 51,09 гривні (без змін). Про це свідчать дані Мінфіну.
Яка вартість валюти на чорному ринку 23 березня?
- Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує 23 березня по 44,08 гривні (без змін), а продаж – по 44,15 гривні (+1 копійка).
- Купівля євро проходить по 50,90 гривні (-2 копійки), а продаж – по 51,10 гривні (-1 копійка).
Яка вартість валют в обмінниках 23 березня?
- Згідно з даними finance.ua, долари в обмінниках наразі купують у середньому по 43,45 гривні (+ 22 копійки), а продають – по 44,12 гривні (+4 копійки).
- Євро українці купують по 50,65 гривні (+19 копійок), а продають – по 51,33 гривні (-3 копійки).
Що ще слід українцям знати про валюту?
- Валютний курс буде нестабільним наприкінці березня. На тлі подій на Близькому Сході ключова роль на валютному ринку України залишатиметься за Нацбанком.
- Зокрема імовірні щоденні курсові коливання. Але наприкінці торгів курс долара залишатиметься відносно збалансованим.