Який офіційний курс валют 23 березня?

Таким чином, офіційний курс долара США 23 березня торгується по 43,82 гривні. Тобто ціна американської валюти збільшилася на 7 копійок проти 11 березня. Водночас офіційний курс євро становить 50,68 гривні, отже його ціна зросла на 18 копійок, про що повідомляє Нацбанк.

А от 24 березня курс валют буде таким:

долар – 43,83 гривні (+1 копійка);

євро – 50,88 гривні (+20 копійок).

Який курс у банках та обмінниках 23 березня?

Нагадаємо, що станом на ранок 23 березня, купівля долара в банках коштувала в середньому по 43,55 гривні (без змін), а продаж по – по 44,14 гривні (-1 копійка). Купівля євро ж проходила по 50,25 гривні (-15 копійок), а продаж – вже по 51,09 гривні (без змін). Про це свідчать дані Мінфіну.

Яка вартість валюти на чорному ринку 23 березня?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує 23 березня по 44,08 гривні (без змін), а продаж – по 44,15 гривні (+1 копійка).

Купівля євро проходить по 50,90 гривні (-2 копійки), а продаж – по 51,10 гривні (-1 копійка).

Яка вартість валют в обмінниках 23 березня?

Згідно з даними finance.ua, долари в обмінниках наразі купують у середньому по 43,45 гривні (+ 22 копійки), а продають – по 44,12 гривні (+4 копійки).

Євро українці купують по 50,65 гривні (+19 копійок), а продають – по 51,33 гривні (-3 копійки).

Що ще слід українцям знати про валюту?